Лига 1. Лион поднимается в топ-3, разгромив Лорьян

Лига 1, 36-й тур

Лион, "Люмьер"

"Лион" – "Лорьян" 4:1

Голы: Ауар (53), Пакета (65), Гимараеш (71, пен, 77) – Монкондюи (83)

"Лион": Лопеш – Корне, Де Шильо, Диоманди, Дюбуа (Густо, 90) – Ауар (Тиаго Энрике, 60), Гимараеш, Пакета (Кейта, 85) – Шерки, Кадевере (Слимани, 46), Экамби (Сумаре, 90)

"Лорьян": Нарди – ле Гофф, Морель, Гравийон, Чалоба, Эрголь (Лорьянте, 64) – Абергель, Лемуан (Монкондюи, 73), ле Фе (Диарра, 78) – Висса (Грбик, 72), Моффи (Хемел, 72)

Предупреждения: Гимараеш (18), Ауар (41) – Лемуан (69), Хемел (79)

"Лион" справился с "Лорьяном" и без Мемфиса Депая, пропустившего игру из-за дисквалификации. Очередные три очка позволили команде Руди Гарсии подняться на третью строчку, опередив "Монако" как минимум до их матча с "Реймсом" в воскресенье.

После неплохого, но весьма сдержанного первого тайма, "Лион" просто уничтожил гостей во второй половине. Итоговый показатель в 4.64 ожидаемых гола "ткачей" красноречиво это подтверждает. С 53-й по 77-ю минуту "Лион" выдал ударный отрезок, забив те самые 4 гола.

Первые два гола записали на свой счёт заместители Депая Ауар и Пакета, а вслед за этим активизировался Бруну Гимараеш. Сначала бразилец заработал и реализовал пенальти, а напоследок ещё и эффектно обыгрался в стеночку со Слимани и оформил дубль. При лучшей реализации хозяева могли бы легко забивать и 5, и 6 голов.

Прекрасный перфоманс "Лиона", лишний раз подтвердивший, что именно команда Руди Гарсии является самой стабильной в Лиге 1, несмотря на успехи "Лилля", "Монако" и состав ПСЖ.