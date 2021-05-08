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Будущий клуб Кухаревича выиграл чемпионат и вышел в Лигу 1
"Труа" победил в Лиге 2
В матче 37-го тура французской Лиги 2 "Труа" обыграл "Дюнкерк" со счетом 2:0.
Благодаря этой победе, "Труа" оторвался от второго "Клермона" на 5 очков и добыл победу в национальном первенстве. Следующий сезон команда проведет в элитном дивизионе Франции - Лиге 1.
Таким образом, форвард львовского "Руха" Николай Кухаревич начнет кампанию 2021/22 в Лиге 1. Напомним, 19-летний нападающий 26-го марта подписал контракт с "Труа", который вступит в силу 1-го июля.
???? ???????????????????????????????????? !!! ????@Ligue2BKT 20/21 ! ✅— ESTAC Troyes (@estac_officiel) May 8, 2021
Destination @Ligue1UberEats ! ????#ensemble #TeamEstac ????⚪️ pic.twitter.com/60o38hbzg9
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