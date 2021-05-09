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Виейра может возглавить французский гранд
Известная команда из Франции заинтересована в услугах тренера
Бывший игрок "Арсенала" и коуч "Ниццы" Патрик Виейра может стать главным тренером "Лиона".
Француз является главным претендентом на пост наставника команды. Также клуб рассматривает кандидатуры Кристофа Гальтье из "Лилля", тренера "Сассуоло" Роберто Де Дзерби и Марсело Гальярдо из "Ривер Плейта".
В текущем сезоне "Лион" располагается на третьем месте турнирной таблицы чемпионата Франции, имея 73 очка.
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Источник:lequipe
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