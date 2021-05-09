Лига 1. Монако возвращается в зону ЛЧ, обыграв Реймс

Лига 1, 36-й тур

Реймс, "Огюст Делон"

"Реймс" – "Монако" 0:1

Голы: Матазо (20)

"Реймс": Райкович – Конан, Абдельхамид, Фас, Фокет – Кассама (Кутеса, 65) – Кафаро (Флип, 66), Хавалерин, Мунеци, Мбюкю (Туре, 75) – Диа (Сирхейс, 86)

"Монако": Леконт – Энрике, Балиашиле, Марипан, Дисаси (Сидибе, 65)– Матазо (Мартинш, 65), Тчуамени, Фофана, Агилар (Матсима, 90) – Бен Йеддер (Головин, 80), Фолланд

Предупреждения: Мунеци (31) – Балиашиле (39), Марипан (89), Головин (90+3)

"Монако" вернулся на победную серию после поражения "Лиону" в прошлом туре, обыграв на выезде середняка Лиги 1 "Реймс". Теперь "монегаски" вновь опережают Депая и компанию на одно очко, пока что сохраняя за собой последнюю третью путёвку в Лигу Чемпионов. "Реймс" же не сильно расстроен таким результатом – 5 пунктов от зоны вылета должно хватить для сохранения прописки.

Команда Нико Ковача провела откровенно слабую игру и итоговая победа – настоящий подарок для его команды. Хорват решил выйти в схеме 4-4-2 и оставить на лавке креативных Сеска и Головина, отправив в центр поля работоспособную пару Фофана-Тчуамени. Впереди в дуэте вышли Фоланд и Бен Йеддер.

В итоге форварды остались изолированы от остальной команды, а "монегаски" без конца катали мяч с фланга на фланга, практически не находя возможностей для обострения. Повезло хоть забить с единственного удара в створ за первые 75 минут игрового времени: Матазо в середине первого тайма удрал в редкую контратаку, и после шикарной передачи Бен Йеддера вингер открыл счёт в поединке.

В последние 15 минут встречи "Реймс" побежал отыгрываться, и "Монако" наконец начал создавать угрозу у чужих ворот. Свой момент был и у Мартинша, и у Фофана, но для второго забитого гостей не хватило.