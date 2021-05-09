  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Судьи тащат ПСЖ? Видео спорного пенальти в матче с Ренном
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судьи тащат ПСЖ? Видео спорного пенальти в матче с Ренном

Франция
(1 голосов)

Неймар забил, но вопросы остались

Судьи тащат ПСЖ? Видео спорного пенальти в матче с Ренном

Фото: twitter.com/staderennais/ автор неизвестен

Новина українською

Выезд в Ренн - самая сложная игра для «ПСЖ» на финальном отрезке. Между тем, Париж отстает от «Лилля» на одно очко, и любая потеря баллов будет означать конец гонки.

Сегодня на «Руазон-Парке» парижане пока выглядят посредственно, но под занавес первого тайма их выручил арбитр Руди Буке, назначивший довольно спорный пенальти, который буквально взорвал соцсети во Франции.

Да, Неймар забил, но вопросы остались. На повторах видно, что Курзава сам пробил в ногу сопернику…

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Ренн Пари Сен-Жермен (Париж) Рудди Буке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...