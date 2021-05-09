Судьи тащат ПСЖ? Видео спорного пенальти в матче с Ренном

Выезд в Ренн - самая сложная игра для «ПСЖ» на финальном отрезке. Между тем, Париж отстает от «Лилля» на одно очко, и любая потеря баллов будет означать конец гонки.

Сегодня на «Руазон-Парке» парижане пока выглядят посредственно, но под занавес первого тайма их выручил арбитр Руди Буке, назначивший довольно спорный пенальти, который буквально взорвал соцсети во Франции.

Да, Неймар забил, но вопросы остались. На повторах видно, что Курзава сам пробил в ногу сопернику…