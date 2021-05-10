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Бывший полузащитник ПСЖ: Лучшие годы Неймара позади

Франция
(2 голосов)

По мнению Жинола, бразилец уже не будет играть так, как прежде

Бывший полузащитник ПСЖ: Лучшие годы Неймара позади

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Франции и "ПСЖ" Давид Жинола поделился мнением о продлении контракта нападающего Неймара с парижанами.

"Для завоевания трофеев команде нужна стабильность. Но нельзя продлевать контракт с Неймаром без заключения нового соглашения с Килианом Мбаппе. Неймару уже 29 лет, его лучшие голы позади. Мбаппе молод, талантлив. Этот парень обладает огромным потенциалом, и "ПСЖ" использует лишь 60% от его возможностей. Но они оба должны понять, что не смогут ничего выиграть, пока не начнут работать на благо команды", — приводит слова экс-игрока France Info.

Неймар продлил контракт с "ПСЖ" до 2025 года. Бразилец перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных.

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В статье: Неймар ПСЖ
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
10.05.2021 в 16:41
Та и пох на ПСЖ. Неймар им в задницу. А Мбаппе, судя по всему, не глупый товарищ. И ему нужны, кроме денег, еще и победы, призы, трофеи. Возможно, он уйдет из ПСЖ. Если этого не случится, то тому виной будет "нищета" главных футбольных банкротов = Барсы и Реала
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