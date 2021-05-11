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Топ-5 лучших наставников из французской Лиги 1 по итогам сезона

Франция
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Без Тухеля и Почеттино

Топ-5 лучших наставников из французской Лиги 1 по итогам сезона

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Известен список тренеров, претендующих на звание лучшего по итогам сезона в Лиге 1 - главном чемпионате Франции.

Есть 5 номинантов:

  • Кристофф Гальтье ("Лилль")
  • Руди Гарсия ("Лион")
  • Франк Эз ("Ланс")
  • Нико Ковач ("Монако")
  • Кристоф Пелиссье ("Лорьян")
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Главный тренер парижского "ПСЖ" Маурисио Почеттино не попал в список. Аргентинец возглавил парижан по ходу сезона, он заменил Томаса Тухеля.

За 2 тура до конца сезона Лиги 1 в турнирной таблице лидирует "Лилль".

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В статье: Руди Гарсия Лион Кристоф Галтье Нико Ковач Лилль Ланс
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