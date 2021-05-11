Франция
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Топ-5 лучших наставников из французской Лиги 1 по итогам сезона
Без Тухеля и Почеттино
Известен список тренеров, претендующих на звание лучшего по итогам сезона в Лиге 1 - главном чемпионате Франции.
Есть 5 номинантов:
- Кристофф Гальтье ("Лилль")
- Руди Гарсия ("Лион")
- Франк Эз ("Ланс")
- Нико Ковач ("Монако")
- Кристоф Пелиссье ("Лорьян")
Главный тренер парижского "ПСЖ" Маурисио Почеттино не попал в список. Аргентинец возглавил парижан по ходу сезона, он заменил Томаса Тухеля.
За 2 тура до конца сезона Лиги 1 в турнирной таблице лидирует "Лилль".
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