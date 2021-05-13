Клуб из 4-го дивизиона сыграет в полуфинале Кубка Франции. За него выступают врачи и электрики

Сегодня в 22:15 начнется полуфинал Кубка Франции, в котором "Монако" будет противостоять малоизвестный даже во Франции клуб "Румильи Вальер".

Для любителей из департамента Верхняя Савойя (проще говоря, французских Альп) это наивысшее достижение в истории. Их маленький клуб был основан в 2018 году путем слияния четырех любительских клубов из поселков Румильи (15,000 жителей), Вальер (1800), Марсельяза (1000) и Мариньи (900).

Нынешний тренер "Румильи Вальер" Фатсах Амгар признается, что слияние было вынужденным: "На самом деле, у "Вальер" не было инфраструктуры, а "Румильи" из года в год выступал все хуже. Все произошло само собой, очень плавно и без эксцессов".

Изначально новообразованный клуб выступал в 5-м дивизионе (Насьональ 3), но уже через год поднялся в 4-й (Насьональ 2), где обитает доныне. Шанса подняться еще выше в этом году у "Румильи Вальер" не было: во Франции с октября под запретом любительский футбол. Попытка его вернуть в феврале не сработала, и по итогу в 4-м дивизионе успели провести лишь 9 матчей за 10 месяцев.

Чтобы готовиться к поединкам Кубка Франции, савойцы проводят товарищеские игры. Например, на выходных назад они потренировались в спарринге с "Бур-ан-Брессом".

Большинство игроков "Румильи Вальер" - любители, но есть и пятеро профессионалов: форвард Эшли Мок, вратарь Дэн Делоне, вингер Армель Лионго, хавбек Алекси Пеге и защитник Венсан Ди Стефано. Кроме того, в Савойю приехал доигрывать бывший профессионал Дориан Левек, в чьей карьере были ПАОК, "Булонь" и "Генгам", с которым он выигрывал Кубок Франции в 2014 году.

Остальные исполнители - местные любители. Например, Уссем Бунали - электрик, работающий на стройке; Матье Гийо, отличившийся в четвертьфинале с "Тулузой", за пределами поля физиотерапевт; Стефан Вильяршо - молочник на ферме, где производят традиционные сыры.

"Кубок Франции - то, чего нам не хватило, чтобы о нас заговорили, и проект обрел конкретную форму. Пиар, заметность, освещение в СМИ - это очень здорово. Это показывает, что мы были правы, объединив наши клубы", - говорит Амгар, и с ним нельзя не согласиться.

Текущий розыгрыш Кубка для "Румильи Вальер" - сплошная сказка, и во многом она случилась благодаря фантастической везучести. Любители из Савойи умудрились дойти до полуфинала, ни разу не встретившись с командой из Лиги 1! Более того, сразу трех соперников - "Лимонест", "Сен-Прист" и "Анси" они прошли в серии пенальти.

Самым принципиальным для "Румильи Вальер" был поединок против "Анси" - главной команды Савойи. Самым статусным - против "Тулузы" в четвертьфинале. "Фиалки" сейчас выступают в Лиге 2 и были явным фаворитом противостояния, но любители быстро отличились со стандарта, а после добили профессионалов в концовке.

"Монако" - самый мощный соперник для молодого клуба за всю его историю, и особых иллюзий в Савойе не питают. Впрочем, во Франции еще помнят сезон-1999/00, когда в финал Кубка прорвались любители из "Кале", так что не будем забегать наперед. Пока ясно только одно: успехи этого сезона не вскружили голову "Румильи Вальер", и в элиту клуб не собирается.

"Мы полагаемся на местных игроков, у нас пять федеральных контрактов и еще 22 местных парня. Мы работаем в любительском формате и пока даже речи нету о том, чтобы переходить в профи", - говорит тренер Амгар.

Он рад тому, что имеет. Например, после победы над "Тулузой" Nike подарил его игрокам по паре современных бутс. Теперь противостоять "Монако" будет хоть капельку проще.