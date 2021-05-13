Мбаппе: Это не Лилль выиграет титул, а ПСЖ проиграет его

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился своим мнением о чемпионской гонке клуба с другим претендентом — "Лиллем".

"Если "ПСЖ" не сможет одержать победу в чемпионате, то это потому, что мы проиграли титул, а не они выиграли его", — приводит слова Мбаппе после матча Кубка Франции с "Монпелье" beIN Sports.

Затем француз в официальном аккаунте в "Инстаграме" объяснил свои слова.

"Уважение. "Лилль" будет отличным чемпионом, если победит, но только мы несём ответственность за то, что потеряем титул, так как проиграли восемь игр", — написал Мбаппе.

После 36 матчей чемпионата Франции "Лилль" занимает первое место, набрав 79 очков, а на счету ПСЖ - 76 очков.