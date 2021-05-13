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Мбаппе: Это не Лилль выиграет титул, а ПСЖ проиграет его
Разница между командами составляет 3 очка
Фото: Eurosport / Автор – неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился своим мнением о чемпионской гонке клуба с другим претендентом — "Лиллем".
"Если "ПСЖ" не сможет одержать победу в чемпионате, то это потому, что мы проиграли титул, а не они выиграли его", — приводит слова Мбаппе после матча Кубка Франции с "Монпелье" beIN Sports.
Затем француз в официальном аккаунте в "Инстаграме" объяснил свои слова.
"Уважение. "Лилль" будет отличным чемпионом, если победит, но только мы несём ответственность за то, что потеряем титул, так как проиграли восемь игр", — написал Мбаппе.
После 36 матчей чемпионата Франции "Лилль" занимает первое место, набрав 79 очков, а на счету ПСЖ - 76 очков.
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