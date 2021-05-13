  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе: Это не Лилль выиграет титул, а ПСЖ проиграет его
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе: Это не Лилль выиграет титул, а ПСЖ проиграет его

Франция
(1 голосов)

Разница между командами составляет 3 очка

Мбаппе: Это не Лилль выиграет титул, а ПСЖ проиграет его

Фото: Eurosport / Автор – неизвестен

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился своим мнением о чемпионской гонке клуба с другим претендентом — "Лиллем".

"Если "ПСЖ" не сможет одержать победу в чемпионате, то это потому, что мы проиграли титул, а не они выиграли его", — приводит слова Мбаппе после матча Кубка Франции с "Монпелье" beIN Sports.

Затем француз в официальном аккаунте в "Инстаграме" объяснил свои слова.

"Уважение. "Лилль" будет отличным чемпионом, если победит, но только мы несём ответственность за то, что потеряем титул, так как проиграли восемь игр", — написал Мбаппе.

После 36 матчей чемпионата Франции "Лилль" занимает первое место, набрав 79 очков, а на счету ПСЖ - 76 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
13.05.2021 в 17:05
Игра слов. но по факту - Лилль очень убедительно лидирует в таблице. 3 поражения на сезон - это очень достойно, что бы там Мбаппе не умничал.
Ответить
0
0
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
13.05.2021 в 17:19
3 – это очень хорошо. Плюс они и в кубках также задействованы были, играли, так сказать, на несколько фронтов. Просто если Лиллю под силу пройти дистанцию с 3 поражениями, тогда ПСЖ под силу должно быть не проиграть вообще ни разу, может когда никогда разделить очки с Марселем, Сент-Этьеном, Лионом, Лиллем... В чемпионате Франции на первом месте (учитывая состав) должен быть основной состав ПСЖ, на втором – их дублирующий, а Лион–Марсель уже дальше.А так пока скорее всего как минимум на сезон Сент-Этьен останутся ещё командой с наибольшим количеством выигрышей Лиги 1.
Ответить
0
0
Dozenko (NewYork)
13.05.2021 в 16:45
чсв
Ответить
0
0
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
13.05.2021 в 17:00
И да, и нет. Объективно с их составом не победить в чемпионате и кубке – ну не знаю... С их подбором игроков стадия 1/4 ЛЧ должна быть на постоянной основе минимум. Я не говорю за постоянный полуфинал, так как там могут учавствовать всего 4 команды, но чемпионат + кубок страны + кубок лиги + четвертьфинал ЛЧ считаю задачей минимум для данного клуба.Но они в который раз демонстрируют отсутствие характера. Куча прямых красных карточек в течение сезона... Мне кажется, ни у одного TOP-клуба Европы столько нет.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...