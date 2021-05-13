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Марсель намерен подписать Бога

Франция
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Бога из Италии

Марсель намерен подписать Бога

Новина українською

Французский "Марсель", который планирует глобальную перестройку команды, заинтересован в услугах атакующего хавбека "Сассуоло" Жереми Бога.

По сведениям Foot Mercato, "провансальцы" готовы выложить за ивуарийца около 24 млн. За игроком также следит другой французский клуб — "Лион".

Ранее сообщалось, что в услугах Жереми Бога заинтересованы "Наполи" и туринский "Ювентус", но дальше разговоров дело так и не дошло.

Отметим, что в текущем сезоне Бога провёл за "Сассуоло" 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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В статье: Марсель Сассуоло Жереми Бога
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