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Марсель намерен подписать Бога
Бога из Италии
Французский "
По сведениям Foot Mercato, "провансальцы" готовы выложить за ивуарийца около 24 млн. За игроком также следит другой французский клуб — "Лион".
Ранее сообщалось, что в услугах Жереми Бога заинтересованы "Наполи" и туринский "Ювентус", но дальше разговоров дело так и не дошло.
Отметим, что в текущем сезоне Бога провёл за "Сассуоло" 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
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