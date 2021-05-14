Монако стал вторым финалистом Кубка Франции, разгромив Рюмийи-Вальер

Кубок Франции. Полуфинал

"Рюмийи-Вальер" 1:5 "Монако"

Голы: Пеже (20) – Бозон (27, автогол), Тчуамени (32), Бен Йеддер (55), Фабрегас (78), Головин (82)

"Монако" стал вторым финалистом Кубка Франции, разгромив главную сенсацию розыгрыша "Рюмийи-Вальер". Представитель четвёртого дивизиона даже сумел повести в счёте на 20-й минуте благодаря голу Алексиса Пеже, но уже очень скоро команда Нико Ковача поставила всё на свои места. Сначала автогол Бозона возобновил паритет, а Тчуамени и вовсе позволил "монегаскам" уйти на перерыв с преимуществом в счёте.

Во второй половине "Монако" был безжалостен и устроил настоящий погром. Очередным забитым мячом отметился Бен Йеддер, а Сеск и Головин довели счёт до неприличного в последние 15 минут встречи.

Уже в среду, 19 мая, нас ждёт решающая игра за Кубок Франции. Соперником "монегасков" станет "Пари Сен-Жермен", одолевший "Монпелье" в серии пенальти ранее (2:2, 6:5 пен).