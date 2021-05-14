Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монако стал вторым финалистом Кубка Франции, разгромив Рюмийи-Вальер
В решающей встрече их ждёт игра с ПСЖ
Фото: France Football, автор – неизвестен
Кубок Франции. Полуфинал
"Рюмийи-Вальер" 1:5 "Монако"
Голы: Пеже (20) – Бозон (27, автогол), Тчуамени (32), Бен Йеддер (55), Фабрегас (78), Головин (82)
"Монако" стал вторым финалистом Кубка Франции, разгромив главную сенсацию розыгрыша "Рюмийи-Вальер". Представитель четвёртого дивизиона даже сумел повести в счёте на 20-й минуте благодаря голу Алексиса Пеже, но уже очень скоро команда Нико Ковача поставила всё на свои места. Сначала автогол Бозона возобновил паритет, а Тчуамени и вовсе позволил "монегаскам" уйти на перерыв с преимуществом в счёте.
Во второй половине "Монако" был безжалостен и устроил настоящий погром. Очередным забитым мячом отметился Бен Йеддер, а Сеск и Головин довели счёт до неприличного в последние 15 минут встречи.
Уже в среду, 19 мая, нас ждёт решающая игра за Кубок Франции. Соперником "монегасков" станет "Пари Сен-Жермен", одолевший "Монпелье" в серии пенальти ранее (2:2, 6:5 пен).
Популярное сейчас
- Динамо – Заря. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Украины
- Официально: Шаран покинул Александрию
- Динамо - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- Мбаппе: Это не Лилль выиграет титул, а ПСЖ проиграет его
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО