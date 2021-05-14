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Намек на то, что не уйдет? Мбаппе представил красивую домашнюю форму ПСЖ на следующий сезон
Килиану идет
PSG Twitter
Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" презентовала домашнюю экипировку команды на кампанию-2020/21. Техническим спонсором выступил бренд Air Jordan, который разработан американской компанией Nike.
????⚽????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 14, 2021
Découvrez notre ???????????????????????????? ???????????????????????????? domicile #PSGxJordan pour la saison 21/22 ! ????✨
Une collection qui rend hommage à la jeunesse, sa diversité, son éclectisme et son énergie ! ????#WeAreParis pic.twitter.com/ZdOMB5TCyd
????⚽???? #PSGxJordan— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 14, 2021
Un ???????????????????????????? ???????????????????????????? signé @Jumpman23 et la ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? alliant l’identité du club avec les codes iconiques de la street culture ????✨#WeAreParis pic.twitter.com/DoD8c36d75
В клубе делают акцент на том, что обновление посвящено молодости, вариативности, эклектике и энергии.
СМИ активно пишут о продлении трудового договора между Килианом Мбаппе, который представил форму, и французским грандом. Якобы, данную презентацию можно рассматривать как намек на новое соглашение игрока с парижанами. Напомним, контракт талантливого футболиста истекает в июне 2022 года.
????⚽ @Jumpman23 #PSGxJordan ????✨#WeAreParis pic.twitter.com/CS4qHDR4VG— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 14, 2021
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