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Намек на то, что не уйдет? Мбаппе представил красивую домашнюю форму ПСЖ на следующий сезон

Франция
(1 голосов)

Килиану идет

Намек на то, что не уйдет? Мбаппе представил красивую домашнюю форму ПСЖ на следующий сезон

PSG Twitter

Новина українською

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" презентовала домашнюю экипировку команды на кампанию-2020/21. Техническим спонсором выступил бренд Air Jordan, который разработан американской компанией Nike.

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В клубе делают акцент на том, что обновление посвящено молодости, вариативности, эклектике и энергии.

СМИ активно пишут о продлении трудового договора между Килианом Мбаппе, который представил форму, и французским грандом. Якобы, данную презентацию можно рассматривать как намек на новое соглашение игрока с парижанами. Напомним, контракт талантливого футболиста истекает в июне 2022 года.

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В статье: футбольная форма Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
14.05.2021 в 14:04
чОткий пацанчик. Тема семок не раскрыта.
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