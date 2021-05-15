Неймара обвинили в организации нападения на ЛГБТ-активиста

Нападающий французского "ПСЖ" Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на активиста ЛГБТ. Об этом сообщает издание iG.

Бразильский ЛГБТ-активист Агрипино Магальяйнш подал иск в суд Сан-Паулу на футболиста, который, по словам самого активиста, организовал вооруженное нападение на него. Более того, он отметил, что юрист Неймара пытался подкупить Агрипино и заставить не разглашать об инциденте.

Магальяйнш считает, что причиной этих действий стало его расследование против футболиста. По информации активиста игрок является гомофобом, ведь позволял себе похожие высказывания в адрес бывшего парня своей матери киберспортсмена Рамоса.

Напомним, что Надин Гонсалвес покинула Тьяго Рамоса из-за того, что он параллельно завел отношения с поваром Неймара. После этого футболист будто говорил, что геев нужно убивать и сажать на кол.

Также Магальяйнш утверждает, что при ограблении у него похитили телефон, и едва не убили - пистолет не выстрелил в нужный момент.

Из-за этой ситуации активист уволился с работы и теперь скрывается. Он требует в Неймара компенсацию в размере 1 млн реалов (около 190 тыс долларов).