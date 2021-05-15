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Неймара обвинили в организации нападения на ЛГБТ-активиста

Франция
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Неймара обвинили в организации нападения на ЛГБТ-активиста

DAZN

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Нападающий французского "ПСЖ" Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на активиста ЛГБТ. Об этом сообщает издание iG.

Бразильский ЛГБТ-активист Агрипино Магальяйнш подал иск в суд Сан-Паулу на футболиста, который, по словам самого активиста, организовал вооруженное нападение на него. Более того, он отметил, что юрист Неймара пытался подкупить Агрипино и заставить не разглашать об инциденте.

Магальяйнш считает, что причиной этих действий стало его расследование против футболиста. По информации активиста игрок является гомофобом, ведь позволял себе похожие высказывания в адрес бывшего парня своей матери киберспортсмена Рамоса.

Напомним, что Надин Гонсалвес покинула Тьяго Рамоса из-за того, что он параллельно завел отношения с поваром Неймара. После этого футболист будто говорил, что геев нужно убивать и сажать на кол.

Также Магальяйнш утверждает, что при ограблении у него похитили телефон, и едва не убили - пистолет не выстрелил в нужный момент.

Из-за этой ситуации активист уволился с работы и теперь скрывается. Он требует в Неймара компенсацию в размере 1 млн реалов (около 190 тыс долларов).

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В статье: Неймар
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Источник:
iG

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Комментарии (1)
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Governor-General (Odessa)
15.05.2021 в 16:22
Неймар сам похож на ЛГБТ-активиста. Но поди ж ты, молодцом оказался.
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