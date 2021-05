Лилль - чемпион Франции. Догов собрал тот же человек, что и Монако, а их лидерам перевалило за 35 лет

Что нужно для первого места в топ-чемпионате?

Во-первых, нужен защитник. Опытный, имеющий влияние на партнеров, безошибочно страхующий на последней линии. Такой, который в 99 случаях из 100 не подведет.

Для "Догов" им стал Жозе Фонте. Летом ему исполнится 38 лет, но на игре это не отражается. Возможно, из-за позднего пика в карьере - в АПЛ стоппер дебютировал в 29 лет, а до этого бегал в низших лигах, и никто представить не мог, что Фонте станет чемпионом Европы и все такое.

А он стал. Жозе приезжает на тренировки на час раньше остальных, чтобы предварительно размяться, а после занятий еще полчаса дополнительно работает в зале, уезжая домой в пять вечера. Вместе со строгой диетой это позволяет держать организм в большом порядке. В "Лилле" Фонте страхует сразу двоих - правого бека Челика и напарника по центру обороны Ботмана, часто отправляющегося высоко в поле. А еще иногда забивает вот такие голы.

***

Потом, совершенно очевидно, нужен забивной форвард.

Не просто наконечник атак, бессмысленный за пределами штрафной площади, но и не бегунок, дублирующий функции опорных. Нужна гремучая смесь.

Ее "Лилль" нашел в Бураке Йылмазе - турке, который начал карьеру в далеком 2003 году, но сохранившим поразительные для его лет мобильность и голод к футболу. Честно говоря, даже Роналду уже давно так не носится, как Бурак. При этом турок еще и со штрафных забивает, и верх снимает, и прессингует ежеминутно.

А еще он ответственный в "Лилле" за характер. Когда никто не верит и нужно на зубах вырвать свое, наступает время Бурака. Из 15 голов в чемпионате 6 он забил на финишной прямой, когда решалась судьба титула.

И тут особняком стоит матч против "Лиона". "Ткачи" вели 2:0 в середине первого тайма, но Йылмаз включил режим берсерка и до конца матча оформил 2+1, забив решающий гол за пять минут до свистка. Это однозначно лучший индивидуальный перфоманс всего розыгрыша Лиги 1.

***

Естественно, не обойтись и без молодежи, которая бы тянулась за лидерами. С ней в "Лилле" тоже полный порядок.

Мик Меньян - лучший вратарь чемпионата по количеству "сухарей" (20 в 36 турах). Не Нойер в ногах, но очень хорош на ленточке и при пенальти. Справа в защите - Зеки Челик. Этот турок ударно ходит вперед, но и оборону тоже не имитирует. По слухам, его скоро подпишут в АПЛ.

Еще один стоппер - Свен Ботман - талант из школы "Аякса", обладающий сильным первым пасом и чтением игры. В центре - пара разноплановых хавбеков, из которых главный - экс-капитан "Ренна" Бенжамен Андре, взваливший на себя всю черновую работу. Ему помогает воскресший, но не до уровня Евро-2016 Ренату Санчеш, ну или "погбаобразный" Бубакари Сумаре - тут у тренеров есть выбор.

Та же картина и на флангах, куда можно поставить как ориентированного на розыгрыш мяча Жонатана Иконе, так и контратакующую машину Жонатана Бамба.

И еще впереди в паре с Йылмазом играет Джонатан Дэвид - экс-партнер Романа Яремчука по "Генту". Вместе они составляют классическую пару "большой - маленький". Канадец стушевался на старте, но к февралю набрал форму и забил солидные для дебютного сезона 12 голов в Лиге 1. Самый важный и статусный - в ворота "ПСЖ" на "Парк де Пренс".

***

Тренер - еще одна сверхважная деталь, разве могло быть иначе? Кристоф Гальтье ждал своего шанса полтора десятилетия и вот, наконец, срослось.

Вы, наверное, помните его по "Сент-Этьену" - лет 5-6 назад он пересекался в ЛЕ с "Днепром". Гальтье возглавлял зеленых 9 лет и выиграл с ними Кубок лиги в 2013-м, но из-за ограниченных ресурсов выше не прыгнул. Стоило разыграться Обамеянгу, как его продали в Дортмунд, и сказка кончилась.

"Лилль" продает еще круче - два года назад Николя Пепе перешел в "Арсенал" за 80 млн, а прошлым летом Виктор Осимхен уехал в "Наполи" за 70. И того, и другого вывел в люди как раз Гальтье. Разница с "Сент-Этьеном" в том, что на "Пьер Моруа" налажен конвейер талантов, при котором продажа 1-2 человек ни на что не влияет.

В позапрошлом сезоне "Доги" становились вторыми, в прошлом - 4-ми, сейчас взобрались на вершину. Эта стабильность - почерк Гальтье. Он не вмешивается в трансферы, называя это "пустой тратой времени", зато очень силен в психологии и тактике. У этого тренера не бывает срывов, катастроф и феерий - только расчет и детально продуманный план, который игроки выполняют до потери пульса, невзирая на статус соперника. "Лилль" Гальтье неэмоционален, как и сам Кристоф - он никого не боится и никого не забрасывает шапками.

***

Конечно, не обойтись и без устроителя конвейера. Таких людей мало во всем мире, но "Лиллю" повезло.

Луиш Кампуш в середине десятых собрал золотой состав "Монако", выстреливший в чемпионате-2016/17, но остался без почестей, ведь уехал в "Лилль" за год до триумфа. Теперь история повторилась.

Juventus and Manchester United are interested in hiring former Lille director of sport Luis Campos, according to Sky Sports UK https://t.co/Cn6TbVNmoi #Juventus #MUFC #LOSC pic.twitter.com/KGrxPapwI5