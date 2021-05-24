Лилль - чемпион Франции. Догов собрал тот же человек, что и Монако, а их лидерам перевалило за 35 лет

Что нужно для первого места в топ-чемпионате?

Во-первых, нужен защитник. Опытный, имеющий влияние на партнеров, безошибочно страхующий на последней линии. Такой, который в 99 случаях из 100 не подведет.

Для "Догов" им стал Жозе Фонте. Летом ему исполнится 38 лет, но на игре это не отражается. Возможно, из-за позднего пика в карьере - в АПЛ стоппер дебютировал в 29 лет, а до этого бегал в низших лигах, и никто представить не мог, что Фонте станет чемпионом Европы и все такое.

А он стал. Жозе приезжает на тренировки на час раньше остальных, чтобы предварительно размяться, а после занятий еще полчаса дополнительно работает в зале, уезжая домой в пять вечера. Вместе со строгой диетой это позволяет держать организм в большом порядке. В "Лилле" Фонте страхует сразу двоих - правого бека Челика и напарника по центру обороны Ботмана, часто отправляющегося высоко в поле. А еще иногда забивает вот такие голы.

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Потом, совершенно очевидно, нужен забивной форвард.

Не просто наконечник атак, бессмысленный за пределами штрафной площади, но и не бегунок, дублирующий функции опорных. Нужна гремучая смесь.

Ее "Лилль" нашел в Бураке Йылмазе - турке, который начал карьеру в далеком 2003 году, но сохранившим поразительные для его лет мобильность и голод к футболу. Честно говоря, даже Роналду уже давно так не носится, как Бурак. При этом турок еще и со штрафных забивает, и верх снимает, и прессингует ежеминутно.

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А еще он ответственный в "Лилле" за характер. Когда никто не верит и нужно на зубах вырвать свое, наступает время Бурака. Из 15 голов в чемпионате 6 он забил на финишной прямой, когда решалась судьба титула.

И тут особняком стоит матч против "Лиона". "Ткачи" вели 2:0 в середине первого тайма, но Йылмаз включил режим берсерка и до конца матча оформил 2+1, забив решающий гол за пять минут до свистка. Это однозначно лучший индивидуальный перфоманс всего розыгрыша Лиги 1.

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Естественно, не обойтись и без молодежи, которая бы тянулась за лидерами. С ней в "Лилле" тоже полный порядок.

Мик Меньян - лучший вратарь чемпионата по количеству "сухарей" (20 в 36 турах). Не Нойер в ногах, но очень хорош на ленточке и при пенальти. Справа в защите - Зеки Челик. Этот турок ударно ходит вперед, но и оборону тоже не имитирует. По слухам, его скоро подпишут в АПЛ.

Еще один стоппер - Свен Ботман - талант из школы "Аякса", обладающий сильным первым пасом и чтением игры. В центре - пара разноплановых хавбеков, из которых главный - экс-капитан "Ренна" Бенжамен Андре, взваливший на себя всю черновую работу. Ему помогает воскресший, но не до уровня Евро-2016 Ренату Санчеш, ну или "погбаобразный" Бубакари Сумаре - тут у тренеров есть выбор.

Benjamin André vs le Paris Saint Germain :



6 tacles réussies sur 8

5 interceptions

4 dégagements

10 duels remportés sur 19



Encore un match de patron d’un membre actif du sous côté game. On attend la compilation @BnsComps pic.twitter.com/zrUYa14mDW — Najim Medini (@NajimMedini) April 3, 2021

Та же картина и на флангах, куда можно поставить как ориентированного на розыгрыш мяча Жонатана Иконе, так и контратакующую машину Жонатана Бамба.

И еще впереди в паре с Йылмазом играет Джонатан Дэвид - экс-партнер Романа Яремчука по "Генту". Вместе они составляют классическую пару "большой - маленький". Канадец стушевался на старте, но к февралю набрал форму и забил солидные для дебютного сезона 12 голов в Лиге 1. Самый важный и статусный - в ворота "ПСЖ" на "Парк де Пренс".

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Тренер - еще одна сверхважная деталь, разве могло быть иначе? Кристоф Гальтье ждал своего шанса полтора десятилетия и вот, наконец, срослось.

Вы, наверное, помните его по "Сент-Этьену" - лет 5-6 назад он пересекался в ЛЕ с "Днепром". Гальтье возглавлял зеленых 9 лет и выиграл с ними Кубок лиги в 2013-м, но из-за ограниченных ресурсов выше не прыгнул. Стоило разыграться Обамеянгу, как его продали в Дортмунд, и сказка кончилась.

"Лилль" продает еще круче - два года назад Николя Пепе перешел в "Арсенал" за 80 млн, а прошлым летом Виктор Осимхен уехал в "Наполи" за 70. И того, и другого вывел в люди как раз Гальтье. Разница с "Сент-Этьеном" в том, что на "Пьер Моруа" налажен конвейер талантов, при котором продажа 1-2 человек ни на что не влияет.

В позапрошлом сезоне "Доги" становились вторыми, в прошлом - 4-ми, сейчас взобрались на вершину. Эта стабильность - почерк Гальтье. Он не вмешивается в трансферы, называя это "пустой тратой времени", зато очень силен в психологии и тактике. У этого тренера не бывает срывов, катастроф и феерий - только расчет и детально продуманный план, который игроки выполняют до потери пульса, невзирая на статус соперника. "Лилль" Гальтье неэмоционален, как и сам Кристоф - он никого не боится и никого не забрасывает шапками.

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Конечно, не обойтись и без устроителя конвейера. Таких людей мало во всем мире, но "Лиллю" повезло.

Луиш Кампуш в середине десятых собрал золотой состав "Монако", выстреливший в чемпионате-2016/17, но остался без почестей, ведь уехал в "Лилль" за год до триумфа. Теперь история повторилась.

Juventus and Manchester United are interested in hiring former Lille director of sport Luis Campos, according to Sky Sports UK https://t.co/Cn6TbVNmoi #Juventus #MUFC #LOSC pic.twitter.com/KGrxPapwI5 — footballitalia (@footballitalia) May 13, 2021

Говорят, в "Лилле" он за год налетал на самолетах километраж, эквивалентный расстоянию от Земли до Луны. Сегодня в Англии, завтра в дебрях Бразилии - это его жизнь, и благодаря ей в "Лилль" попали бразилец Араужо, турки Челик и Языджи, голландец Ботман, хорват Брадарич, канадец Дэвид.

Увы, еще в октябре Кампуш отошел от дел из-за склок внутри клуба - пишут, что поругался с гендиром Марком Инглой, а потом "Лилль" продали и возвращаться стало некуда. Характер у Луиша непростой, как обычно бывает с гениями. Тем не менее, на рынке за него ведется настоящая война.

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***

Разумеется, важен и президент - тот, кто бы всех собрал и давал зеленый свет любым, даже самым невероятным идеям.

Жерар Лопес из таких. Сын мигрантов из Галисии, он сделал себе имя, вложив деньги в скромную компанию-разработчика видеосвязи, и она выстрелила. Это был Skype.

С тех пор Лопес чем только не занимался - недвижимостью, биржевыми операциями, IT, даже автогонками. И все это время он очень хотел свой футбольный клуб.

Le Président Gérard Lopez nous a laissé un petit message :



« Fier d’être… ⤵ » pic.twitter.com/R2iyz2gTTa — LOSC (@losclive) August 23, 2019

Изначально люксембуржец планировал купить "Марсель", а "Лилль" был запасным вариантом, но договориться с кинопродюсером Мишелем Сейду оказалось проще, чем со вдовой миллиардера Робера Луи-Дрейфуса Маргаритой, и так Лопес оказался на французском Севере. Сперва в компании Марсело Бьелсы, а после его провала уже с Гальтье и, конечно, Кампушем.

Футбол не был для него работой - это была чистая страсть. Лопес набрал кредитов на 250 млн евро, и когда грянула пандемия, трибуны закрыли, а потом еще и Mediapro отказался платить по ТВ-контракту, оказался у края пропасти. Еще зимой Жерару пришлось отдать клуб за долги инвестиционному фонду, поэтому медали он, как и Кампуш, не получит. Тем не менее, без его мечты ничего этого бы не случилось.

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Ну и, напоследок, не забываем о наличии в конкурентах чемпиона прошлых лет. Это еще как важно!

Но не простого, а самонадеянного, зазнавшегося чемпиона, не желающего обращать внимания на конкурентов, которых он ни в грош не ставит.

Именно таким предстал в этом сезоне "ПСЖ". Если Бурака Йылмаза в 35 лет тащил вперед голод, то Неймар уже в 29 всем своим видом выказывал пресыщение. Из 36 матчей он сыграл 16, заработав удаления в самых принципиальных играх - против "Марселя" и дома с "Лиллем".

Неймар симулировал, ругался, получал травмы, продлевал контракт, но не играл футбол. Не делали этого и остальные, кроме, может, Мбаппе, Кейлора и Маркиньоса. А команды из трех человек чемпионаты не выигрывают.

Мбаппе очень некрасиво сказал, мол, это не "Лилль" выиграл золото, а мы проиграли. Это полная чушь. Париж с головой накрыл кризис идей. Звезд, вроде, накупили, но тех совершенно не интересует Лига 1, а некоторых, как Дракслера или Икарди, футбол в целом. Если их не убрать, кина не будет.

"Доги" же победили заслуженно, тихо и без криков собрав все необходимые компоненты победы. За Парижами, Манчестерами, "Реалами" и "Барселонами" мы и забыли, что на самом деле они стоят не так и дорого. Нужно только знать, где искать.