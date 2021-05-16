Клермон впервые в истории вышел в элитный дивизион чемпионата Франции

С нового сезона элитарный дивизион чемпионата Франции (Лига 1) пополнится новым участником. Впервые в истории в элите сыграет "Клермон". В последнем туре Лиги 2 клуб из одноименного города играл на поле аутсайдера "Кана" и проиграл 1:2.

Однако это не помешало "Клермону" в общей турнирной таблице занять проходное второе место. Поспособствовала потеря очков "Тулузой", которая не смогла обыграть "Дюнкерк". В итоге, "Тулуза" третья и сыграет в плей-офф за право сразиться с 18-й командой Лиги 1 за место в элите.

Команда украинца Кухаревича "Труа" еще раньше обеспечила себе участие в главном дивизионе страны, а теперь этого добился и "Клермон". В 38-и матчах Лиги 2 "Труа" набрал 77-м очков, а "Клермон" – 72.