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Клермон впервые в истории вышел в элитный дивизион чемпионата Франции
Большое достижения для клуба
Фото -/www.lequipe.fr / автор неизвестен
С нового сезона элитарный дивизион чемпионата Франции (Лига 1) пополнится новым участником. Впервые в истории в элите сыграет "Клермон". В последнем туре Лиги 2 клуб из одноименного города играл на поле аутсайдера "Кана" и проиграл 1:2.
Однако это не помешало "Клермону" в общей турнирной таблице занять проходное второе место. Поспособствовала потеря очков "Тулузой", которая не смогла обыграть "Дюнкерк". В итоге, "Тулуза" третья и сыграет в плей-офф за право сразиться с 18-й командой Лиги 1 за место в элите.
Команда украинца Кухаревича "Труа" еще раньше обеспечила себе участие в главном дивизионе страны, а теперь этого добился и "Клермон". В 38-и матчах Лиги 2 "Труа" набрал 77-м очков, а "Клермон" – 72.
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