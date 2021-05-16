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Лига 1. Лилль подпускает ПСЖ вплотную, Монако сохранил третье место, хет-трик Милика
Теперь "догам" обязательно нужна победа в финальном туре
Фото: France Football, автор – неизвестен
Лига 1, 37-й тур
Лилль, "Пьер Моруа"
"Лилль" – "Сент-Этьен" 0:0
"Лилль": Меньян – Мандава, Ботман, Фонте, Челик – Бамба (Ренату Санчеш, 63), Сумаре, Андре (Шека, 63), Араухо (Иконе, 63) – Йылмаз, Дэвид (Языджи, 77)
"Сент-Этьен": Грин – Трауко, Колодзейчак, Сов, Дебюши (Муэффек, 81) – Буанга, Неу Нупа (Юссуф, 81), Камара, Норден (Аби, 62) – Амума (Аушиш, 62) – Хазри (Гурна-Дуат, 72)
Предупреждения: Хазри (47)
Париж, "Парк де Пренс"
"Пари Сен-Жермен" – "Реймс" 4:0
Голы: Неймар (13, пен), Мбаппе (25), Маркиньос (68), Кин (89)
ПСЖ: Навас – Баккер, Керер, Маркиньос, Дагба (Пембеле, 86) – Данилу (Паредес, 77), Эррера – Дракслер (Рафинья, 40), Неймар, Ди Мария (Сарабия, 77) – Мбаппе (Кин, 77)
"Реймс": Райкович – Конан, Абдельхамид, Фас, Фокет – Кассама – Кафаро (Зенели, 56), Шавалерин, Мунеци, Мбюкю (Кутеса, 84) - Диа (Туре, 73)
Удаление: Абдельхамид (10)
Монако, "Луи II"
"Монако" – "Ренн" 2:1
Голы: Бен Йеддер (16), Головин (29) – Бурижо (68)
"Монако": Леконт – Энрике, Бадиашиле, Марипан (Дисаси, 63), Сидибе – Тчуамени, Фофана – Фолланд (Агилар, 83), Головин (Матазо, 71), Желсон (Диатта, 71) – Бен Йеддер (Балло-Туре, 84)
"Ренн": Гомис – Мауасса (Трюффер, 67), Агуэрд, да Силва, Траоре – Тэ, Нзонзи, Камавинга (Гирасси, 46) – Бурижо, Терье (Ньямси, 87), Доку (Кастильо, 67)
Предупреждения: Бадиашиле (18), Марипан (31) – Бурижо (61), Агуэрд (70)
Удаление: да Силва (85)
Ним, "Стад де Костьере"
"Ним" – "Лион" 2:5
Голы: Коне (5, 62) – Пакета (8, 24), Депай (20), Ауар (55), Слимани (87)
"Ним": Рейне – Мелинг, Ландре, Уэда, Бюрне (Алакуш, 46) – Фомба (До, 75), Кубас – Ферхат (Алинви, 86), Рипар, Элиассон (Шадли, 76) – Коне (Дукуре, 81)
"Лион": Лопеш – Корне, Денайер, Марсело, Дюбуа (Диоманде, 87) – Какре, Бруну Гимараеш (Тиаго Энрике, 64) – Ауар (Шерки, 64), Пакета, Экамби (Слимани, 76) – Депай
Марсель, "Велодром"
"Марсель" – "Анже" 3:2
Голы: Милик (9, 48, 90+5, пен) – Лаге (57), Томас (85)
Ницца, "Альянц Ривьера"
"Ницца" – "Страсбур" 0:2
Голы: Ажорк (2, 66)
Бордо, "Мамлют Атлантик"
"Бордо" – "Ланс" 3:0
Голы: Хван (32, пен), Сабали (89), Зеркане (90+1)
Монпелье, "Стад де ля Моссон"
"Монпелье" – "Брест" 0:0
Удаление: Молле (39, "Монпелье")
Лорьян, Стад дю Мустуар"
"Лорьян" – "Метц" 2:1
Голы: Висса (31, пен), Эргульт (74) – Траоре (72)
Дижон, "Гастон Жерар"
"Дижон" – "Нант" 0:4
Голы: Кулибали (6), Муани (32, 90+3), Блас (90+1)
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