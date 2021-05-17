Жертва аренд Челси: определен лучший африканский футболист сезона в Лиге 1

Атакующий полузащитник "Ланса" Гаэль Какута выиграл приз Марка-Вивьена Фоэ лучшему африканскому игроку чемпионата Франции в сезоне (11 голов и 5 ассистов). 29-летнему конголезцу отдали свой голос более ста журналистов, которые специализируются на французском и африканском футболе.

В 2019-м награду взял Николя Пепе, в 2020-м – Виктор Осимхен.

Экс-игрок "Челси", "Витесса" и "Райо Вальекано" вернулся в "Ланс" летом 2020-го. С 1999-го по 2007-й год Какута занимался в молодежной академии "кроваво-золотых", после чего присоединился к "Челси" в возрасте 17 лет.