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Полиция задержала мужчину, который пытался проникнуть в дом Неймара
Он был отправлен в психиатрический центр для проведения тестов
Getty Images / Global Images Ukraine
Полиция арестовала мужчину, который пытался проникнуть в дом нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара, сообщает LÉquipe.
По информации источника, инцидент произошёл утром 16 мая в городе Ла Сель-Сен-Клу. Неизвестный проник на территорию виллы бразильского футболиста, после чего служба безопасности попыталась его задержать.
Мужчине удалось скрыться, однако позже он был арестован в соседнем городе Буживаль. При обыске у злоумышленника был обнаружен рюкзак, забитый Библиями. Он сообщил полиции, что хотел передать Неймару "слово Божие". Сообщается, что мужчина был отправлен в психиатрический центр для проведения тестов.
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