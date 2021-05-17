  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Почеттино: Мы должны надеяться, что Лилль не обыграет Анже
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино: Мы должны надеяться, что Лилль не обыграет Анже

Франция
(2 голосов)

Также парижанам стоит прибавить в матче с Брестом

Почеттино: Мы должны надеяться, что Лилль не обыграет Анже

Фото: uefa.com

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о борьбе с "Лиллем" за титул чемпиона Франции.

"В футболе самое главное — верить в свой успех. Всё может случиться. Мы должны сосредоточиться на своей игре в матче с "Брестом" и надеяться, что "Лилль" не одержит победу над "Анже". Но перед этим нужно сконцентрироваться на финальном матче Кубка Франции с "Монако". В "Лилле" достаточно опытных игроков. На мой взгляд, всё будет зависеть от футболистов, от их физического и психологического состояния", — приводит слова Почеттино Goal.com.

"Лилль" в 37 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. "ПСЖ" (79) идёт на втором месте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
balamyt (Boston)
17.05.2021 в 17:34
И не надейся..Король умер..Да здравствует новый король.В футболе должны быть перемены..В том числе и чемпионов.( В том числе и в Украине ) .В этом и есть прогресс..футбола
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...