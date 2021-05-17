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Почеттино: Мы должны надеяться, что Лилль не обыграет Анже
Также парижанам стоит прибавить в матче с Брестом
Фото: uefa.com
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о борьбе с "Лиллем" за титул чемпиона Франции.
"В футболе самое главное — верить в свой успех. Всё может случиться. Мы должны сосредоточиться на своей игре в матче с "Брестом" и надеяться, что "Лилль" не одержит победу над "Анже". Но перед этим нужно сконцентрироваться на финальном матче Кубка Франции с "Монако". В "Лилле" достаточно опытных игроков. На мой взгляд, всё будет зависеть от футболистов, от их физического и психологического состояния", — приводит слова Почеттино Goal.com.
"Лилль" в 37 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. "ПСЖ" (79) идёт на втором месте.
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