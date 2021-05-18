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Вингер Пари Сен-Жермен продлил контракт с клубом
Вслед за Неймаром
PSG
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Германии Юлиан Дракслер продлил трудовой договор с французским грандом. Пресс-служба клуба сообщает, что обновленное соглашение будет действовать до 2024 года.
"В "ПСЖ" – прекрасный проект. В этом сезоне мы играли в ½ финала Лиги чемпионов, в прошлом году сражались в решающем поединке за трофей. Я рад, что продлил контракт, и буду выступать рядом с невероятными футболистами. Мы продолжим прогрессировать".
✍️????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 17, 2021
❤️???? #Draxler2024 pic.twitter.com/1VKGEtkFq3
Немецкий исполнитель играет в составе парижан с 2017 года. С командой Дракслер трижды становился чемпионом Франции, а также дважды брал Кубок Франции, столько же раз поднимал над головой Кубок французской лиги.
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