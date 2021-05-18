Вингер Пари Сен-Жермен продлил контракт с клубом

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Германии Юлиан Дракслер продлил трудовой договор с французским грандом. Пресс-служба клуба сообщает, что обновленное соглашение будет действовать до 2024 года.

"В "ПСЖ" – прекрасный проект. В этом сезоне мы играли в ½ финала Лиги чемпионов, в прошлом году сражались в решающем поединке за трофей. Я рад, что продлил контракт, и буду выступать рядом с невероятными футболистами. Мы продолжим прогрессировать".

Немецкий исполнитель играет в составе парижан с 2017 года. С командой Дракслер трижды становился чемпионом Франции, а также дважды брал Кубок Франции, столько же раз поднимал над головой Кубок французской лиги.