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Вингер Пари Сен-Жермен продлил контракт с клубом

Франция
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Вслед за Неймаром

Вингер Пари Сен-Жермен продлил контракт с клубом

PSG

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Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Германии Юлиан Дракслер продлил трудовой договор с французским грандом. Пресс-служба клуба сообщает, что обновленное соглашение будет действовать до 2024 года.

"В "ПСЖ" – прекрасный проект. В этом сезоне мы играли в ½ финала Лиги чемпионов, в прошлом году сражались в решающем поединке за трофей. Я рад, что продлил контракт, и буду выступать рядом с невероятными футболистами. Мы продолжим прогрессировать".

Немецкий исполнитель играет в составе парижан с 2017 года. С командой Дракслер трижды становился чемпионом Франции, а также дважды брал Кубок Франции, столько же раз поднимал над головой Кубок французской лиги.

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В статье: Юлиан Дракслер Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
PSG

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