Президент Франции сравнил себя с Дидье Дешамом

Президент Франции Эммануэль Макрона высказался о главном тренере сборной Франции Дидье Дешаме, пошутив о сложности его работы.

Есть две очень сложных должности: президент страны и тренер [сборной]. Потому что 68 млн людей думают, что они справятся лучше, - с улыбкой сказал Макрон на встрече с молодыми футболистами, отмечает l'equipe.