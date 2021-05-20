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Президент Франции сравнил себя с Дидье Дешамом

Франция
(1 голосов)
Президент Франции сравнил себя с Дидье Дешамом

Фото: Pool via Reuters/Francois Mori

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрона высказался о главном тренере сборной Франции Дидье Дешаме, пошутив о сложности его работы.

Есть две очень сложных должности: президент страны и тренер [сборной]. Потому что 68 млн людей думают, что они справятся лучше, - с улыбкой сказал Макрон на встрече с молодыми футболистами, отмечает l'equipe.

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года.

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В статье: Франция Дидье Дешам
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Комментарии (1)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
20.05.2021 в 00:47
Де Голя бы сейчас во Францию!
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