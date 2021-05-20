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Монако – ПСЖ 0:2. Париж буднично берёт Кубок Франции

Франция
(1 голосов)

Мбаппе практически единолично решил исход финала

Монако – ПСЖ 0:2. Париж буднично берёт Кубок Франции

Фото: Faisal HQ, автор – неизвестен

Новина українською

Кубок Франции. Финал

19 мая. Париж, Сен-Дени. "Стад де Франс"

"Монако" 0:2 "Пари Сен-Жермен"

Гол: Икарди (19), Мбаппе (81)

"Монако": Маецки – Сидибе, Дисаси (Бадиашиле, 74), Марипан, Энрике – Агилар (Диатта, 46), Фофана (Мартинш, 60), Тчуамени, Головин – Бен Йеддер (Йоветич 60), Фолланд (Фабрегас, 74)

ПСЖ: Навас – Флоренци (Дагба, 68), Маркиньос, Керер, Диалло – Данилу, Паредес (Эррера, 79), Гуйе – Ди Мария (Сарабия, 90), Икарди (Кин, 79), Мбаппе

Предупреждение: Маркиньос (86)

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