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Монако – ПСЖ 0:2. Париж буднично берёт Кубок Франции
Мбаппе практически единолично решил исход финала
Фото: Faisal HQ, автор – неизвестен
Кубок Франции. Финал
19 мая. Париж, Сен-Дени. "Стад де Франс"
"Монако" 0:2 "Пари Сен-Жермен"
Гол: Икарди (19), Мбаппе (81)
"Монако": Маецки – Сидибе, Дисаси (Бадиашиле, 74), Марипан, Энрике – Агилар (Диатта, 46), Фофана (Мартинш, 60), Тчуамени, Головин – Бен Йеддер (Йоветич 60), Фолланд (Фабрегас, 74)
ПСЖ: Навас – Флоренци (Дагба, 68), Маркиньос, Керер, Диалло – Данилу, Паредес (Эррера, 79), Гуйе – Ди Мария (Сарабия, 90), Икарди (Кин, 79), Мбаппе
Предупреждение: Маркиньос (86)
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