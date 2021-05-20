Не паникуй и старайся играть проще. День, когда футбол стал единственной настоящей страстью для Зидана

32 года назад, 20 мая* 1989-го, один из лучших игроков в истории мирового футбола Зинедин Зидан провел свой первый поединок на профессиональном уровне. Случилось это в матче предпоследнего тура чемпионата Франции-1988/89 в Нанте, где его "Канн" сыграл вничью (1:1) с местной командой.

Будущий гений, которому тогда не было еще и семнадцати, на тот момент уже несколько месяцев тренировался с основным составом "Красных драконов", рядом с такими мастерами, как вице-чемпион мира-1978 Ян Портвлит, олимпийский чемпион-1984 Ги Лякомб, лидеры сборной Югославии Златко и Зоран Вуйовичи, и быстро совершенствовался. "Когда я впервые наблюдал за тренировкой игроков первой команды, я сказал себе: "Это то, чем я хочу заниматься", – вспоминал позже Зидан. – И с этого момента я боролся за то, чтобы стать лучшим. Я старался полноценно отдыхать, никогда не ходил в бары с выпивкой, следил за собой, пил много воды и делал упражнения на растяжку. Я делал все, что мог, чтобы стать лучшим игроком – это было то, что я должен был сделать любой ценой. Только так я мог сделать своих родителей счастливыми и гордыми мной".

Прогресс и самоотдача юниора не остались незамеченными молодым наставником "Канна" Жаном Фернандесом, и он решил дать Зинедину шанс. За несколько туров до финиша первенства-1988/89 его подопечные располагались в середине таблицы, гарантировав себе сохранение прописки в элитном дивизионе, и по большому счету доигрывали сезон – самое время для того, чтобы посмотреть в деле "свежие ноги". Когда оглашали список игроков, которым предстояло ехать на игру в Нант, Зизу с удивлением услышал в нем и свою фамилию.

Матч на "Божуаре" он прогнозируемо начал матч на скамейке запасных, откуда наблюдал за безголевым первым таймом и разменом "уколами" в начале второй половины. Счет в игре открыл голландский защитник-ветеран "Канна" Портвлит, а спустя восемь минут ответный мяч забил звездный аргентинец Хорхе Бурручага (автор победного гола в ворота ФРГ в финальном поединке чемпионата мира-1986). А вскоре Зизу услышал команду тренера "Начинай разминаться!". Он вскочил на ноги и принялся бегать вдоль кромки, стараясь делать максимально глубокие вдохи – чтобы успокоить сердцебиение. Наконец, помощник арбитра поднял таблички с номерами, извещая о замене: Зидан менял основного плеймейкера своей команды Антуана Мартинеса. "Не паникуй и старайся играть проще, – напутствовал его перед выходом на поле Фернандес. – И наслаждайся этим!"

В первые мгновения Зинедин не мог поверить в реальность происходящего, но спустя пару минут волнение прошло, и он почувствовал себя увереннее. К слову, его оппонентом в центральной зоне был тогда 20-летний хавбек "канареек" Дидье Дешам, в будущем – партнер по сборной и туринскому "Ювентусу", и просто хороший приятель. Сам Зидан описывал потом свой дебют довольно скупо и сдержано: "Я тогда коснулся мяча 3 раза, но никогда после не чувствовал себя более счастливым – ведь я играл с настоящими звездами и со своими кумирами". На самом деле за те неполные четверть часа, что Зизу провел в красно-белой футболке "Канна", он раздал партнерам несколько классных передач и даже едва не забил – мяч после его удара угодил в стойку ворот Давида Марро. "Я не заметил у тебя ни одной ошибки! – подбодрил своего молодого подопечного после финального свистка Жан Фернандес, крепко обняв. – Отличная работа, парень!". Юноша был в полном восторге, но в раздевалке его ждал еще один сюрприз. Там Зидан вместе с другими игроками основы получил от президента клуба и мэра города Анны-Мари Дюпюи двойные премиальные, пять тысяч франков – притом, что его стажерская зарплата в то время составляла всего 800 франков в месяц. "Ух ты, они платят мне за то, чтобы я играл в футбол!" – повторял про себя счастливый Зизу. На полученный бонус он купил себе давно присмотренные джинсы фирмы Levis, а остальное решил не тратить, а отдать родителям, жившим в бедном и криминальном марсельском пригороде Ла-Кастеллан. "Через несколько лет я куплю вам красивый дом в тихом районе, – пообещал счастливый и гордый собой Зинедин, передавая матери деньги. – Тогда вы сможете расслабиться".

PS. Что интересно, ни в одном газетном отчете о поединке в Нанте никак не был упомянут юный дебютант "Канна". Тогда никто еще не мог и подумать, что в тот день родилась самая яркая звезда французского футбола. И хотя после того судьбоносного вояжа на "Божуар" Зидану потребовалось еще почти полтора года, чтобы закрепить за собой место в основном составе, но именно с того момента, по его словам, футбол стал его "единственной настоящей страстью". Кстати, свой первый гол в высшем дивизионе Зизу забил 10 февраля 1991 года все тому же "Нанту", изящно перебросив вышедшего из ворот голкипера. Впрочем, как говорит классик, это уже совсем другая история.