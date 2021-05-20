Мбаппе – на вопрос о своем будущем в Пари Сен-Жермен: Самое главное сейчас – радоваться трофею

Вчера, 19 мая, форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе помог своей команде одержать победу со счетом 0:2 в решающем поединке за Кубок Франции. Коллективу Почеттино противостоял "Монако" Нико Ковача. В активе Килиана гол и результативная передача.

Цитирует Мбаппе портал Goal.com со ссылкой на France 2. В частности, игрока спросили о продлении его контракта.