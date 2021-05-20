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Мбаппе – на вопрос о своем будущем в Пари Сен-Жермен: Самое главное сейчас – радоваться трофею
Килиана же ждут в Мадриде
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 19 мая, форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе помог своей команде одержать победу со счетом 0:2 в решающем поединке за Кубок Франции. Коллективу Почеттино противостоял "Монако" Нико Ковача. В активе Килиана гол и результативная передача.
Цитирует Мбаппе портал Goal.com со ссылкой на France 2. В частности, игрока спросили о продлении его контракта.
"Самое главное сейчас – радоваться выигранному трофею. Посмотрите на всех людей, которые сейчас счастливы. Это самое главное, и я первый счастливый парень здесь. Когда ты играешь за "ПСЖ", один из лучших клубов мира, самый большой клуб в стране, то каждый титул имеет значение для истории".
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