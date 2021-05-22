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Депай объявил об уходе из Лиона. Игрок хочет присоединиться к Барселоне

Франция
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На правах свободного агента

Депай объявил об уходе из Лиона. Игрок хочет присоединиться к Барселоне

Новина українською

Нападающий французского "Лиона" Депай объявил об уходе из команды перед последним матче чемпионата Франции против "Ниццы":

"Мне только исполнилось 23 года, когда я перешел в "Лион". Я изменился, здесь я вырос и стал мужчиной. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было прекрасное время. Я надолго сохраню эти воспоминания, как и друзей с этого времени. Это был мой дом.

Немного странно осознавать, что это будет мой последний матч здесь. Печально прощаться на пустом стадионе, без болельщиков, но моя семья и друзья будут рядом в этот особый и эмоциональный момент", - сказал Мемфис в интервью L'equipe.

Итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter сообщил, что игрок хочет присоединиться к "Барселоне". Об этом он сказал своим юристам. Клуб становится все ближе к подписанию нидерландца.

Напомним, что Депай присоединился к "Лиону" летом 2017-го года. Тогда французский клуб заплатил "Манчестер Юнайтед" 16 млн евро за этот трансфер. В составе "львов" нападающий провел 177 матчей, в которых отметился 76 голами и 53 ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 45 млн евро.

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В статье: Лион Мемфис Депай
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