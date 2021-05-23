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Почеттино: Мы должны победить и быть готовыми, что Лилль не выиграет у Анже
Наставник оптимистично настраивает своих игроков
Фото: uefa.com
Перед последним туром Лиги 1 "Лилль" опережает "ПСЖ" на одно очко. В последнем туре команда Почеттино сыграет с "Брестом", а "Лилль" – с "Анже".
"Когда такая команда, как "ПСЖ", которая играет во всех турнирах, не побеждает, это всегда большое разочарование. Это скорее разочарование, чем провал. Слово "провал" слишком громкое.
В футболе всегда нужно верить. Все может случиться, но мы должны победить и быть готовыми, что "Лилль" не выиграет у "Анже". Едем на матч с мотивацией и желанием", – сказал Почеттино.
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