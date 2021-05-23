Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 сезона 2020/21

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) обьявил итоги голосовании за лучшего футболиста и тренера по итогам кампании Лиги 1 сезона 2020/21.

Лучшим игроков признан форвард "Пари-Сен Жермен" Килиан Мбаппе. Француз записал на свой счет в текущей кампании 26 забитых мячей и 7 голевых передач. Мбаппе обошел в рейтинге Неймара (ПСЖ), Бурака Йилмаза (Лилль), Мемфиса Депая (Лион) и Виссама Бен Йеддера (Монако).

В свою очередь главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье был признан лучшим наставником сезона.