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Лига 1. Лион упустил возможность попасть в ЛЧ, Нант сыграет в плей-офф за право остаться
Фото: France Football, автор – неизвестен
Лига 1, 38-й тур
Ланс, "Боллар-Делелис"
"Ланс" – "Монако" 0:0
"Ланс": Лека – Медина (Банза, 89), Баде, Гради – Айдара, С. Фофана, Дукуре, Каюзак (Какута, 86), Клосс – Ганаго (Муинга, 72), Сотока (Жан, 73)
"Монако": Леконт – Бадиашиле, Марипан, Сидибе – Энрике, Ю. Фофана (Фабрегас, 78), Тчуамени, Мартинш (Диатта, 72) – Головин, Бен Йеддер (Пеллегри, 90), Фоланд (Дисаси, 90)
Предупреждения: Медина (74), Клосс (82), Каюзак (82) – Фоланд (82), Марипан (85)
Лион, "Люмьер"
"Лион" – "Ницца" 2:3
Голы: Экамби (14, 40) – Дольберг (27), Камара (50), Салиба (57)
"Лион": Лопеш – Корне, Денайер, Марсело, Дюбуа (Де Шильо, 74) – Бруну Гимараеш (Слимани, 61), Какре (Тиаго Энрике, 67) – Ауар (Шерки, 67), Пакета, Экамби – Депай
"Ницца": Бенитес – Камара, Салиба, Тодибо, Аталь – Тюрам (Шнайдерлин, 83) – Гуири, Ле-Мелу, Будауи (Лотомба, 88), Лопеш (Ндойе, 78) – Дольберг
Предупреждение: Марсело (56) – Тюрам (45), Тодибо (65)
Метц, "Сен-Симфорьен"
"Метц" – "Марсель" 1:0
Гол: Булая (90+7, пен)
Ренн, "Роазон Парк"
"Ренн" – "Ним" 2:0
Голы: Гирасси (24), Бурижо (50)
Нант, "Божуар"
"Нант" – "Монпелье" 1:2
Голы: Муани (33) – Лаборд (30), Делор (76)
Страсбур, "Стад де ла Мено"
"Страсбур" – "Лорьян" 1:1
Голы: Диалло (18) – Чалоба (55)
Реймс, "Огюст Делон"
"Реймс" – "Бордо" 1:2
Голы: Туре (15) – Адли (44), Кватенг (58)
Сент-Этьен, "Жоффруа Гишар"
"Сент-Этьен" – "Дижон" 0:1
Гол: Камара (39)
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