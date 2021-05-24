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Лион пролетел мимо ЛЧ, Ренн отправится в Лигу Конференций, Нант ждёт стыков. Итоговая таблица Лиги 1
А главное первое место "Лилля"
Фото: France Football, автор – неизвестен
Перед финальным туром мы не знали ни имя будущего чемпиона, ни полный состав участников ЛЧ от Франции, ни имя команды, которая отправится в новосозданную Лигу Конференций.
В итоге титул забрал себе "Лилль", обыграв "Анже" (1:2). Вместе с чемпионами в Лигу Чемпионов отправятся "Пари Сен-Жермен" и "Монако", лишь чудом не пустивший вперёд "Лион" после ничьей с "Лансом" (0:0). "Лион" будет довольствоваться Лигой Европы, где им компанию составит "Марсель". "Ренну" же предстоит испробовать на себе Лигу Конференций, путёвку в которую они заработали благодаря победе над "Нимом" (2:0) и параллельной потере очков "Ланса".
Кроме того, Лига 1 прощается с "Нимом" и "Дижоном". Финишировавший 18-м "Нант" оспорит право на игру в элите на следующий сезон в стыковой дуэли с "Тулузой", которая в свою очередь стала третьей в Лиге 2.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Лилль"
|38
|24
|11
|3
|64-23
|+41
|83
|2
|"Пари Сен-Жермен"
|38
|26
|4
|8
|86-28
|+58
|82
|3
|"Монако"
|38
|24
|6
|8
|76-42
|+34
|78
|4
|"Лион"
|38
|22
|10
|6
|81-43
|+38
|76
|5
|"Марсель"
|38
|16
|11
|11
|53-47
|+6
|59
|6
|"Ренн"
|38
|16
|10
|12
|52-40
|+12
|58
|7
|"Ланс"
|38
|15
|12
|11
|55-54
|+1
|57
|8
|"Монпелье"
|38
|14
|12
|12
|60-62
|-2
|54
|9
|"Ницца"
|38
|15
|7
|16
|50-53
|-3
|52
|10
|"Метц"
|38
|13
|10
|15
|44-47
|-3
|49
|11
|"Сент-Этьен"
|38
|12
|10
|16
|42-54
|-12
|46
|12
|"Бордо"
|38
|13
|6
|19
|42-56
|-14
|45
|13
|"Анже"
|38
|12
|8
|18
|40-58
|-18
|44
|14
|"Реймс"
|38
|9
|15
|14
|42-50
|-8
|42
|15
|"Страсбур"
|38
|11
|9
|18
|49-58
|-9
|42
|16
|"Лорьян"
|38
|11
|9
|18
|50-68
|-18
|42
|17
|"Брест"
|38
|11
|8
|19
|50-66
|-16
|41
|18
|"Нант"
|38
|9
|13
|16
|47-55
|-8
|40
|19
|"Ним"
|38
|9
|8
|21
|40-71
|-31
|35
|20
|"Дижон"
|38
|4
|9
|25
|25-73
|-48
|21
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