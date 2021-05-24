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Лион пролетел мимо ЛЧ, Ренн отправится в Лигу Конференций, Нант ждёт стыков. Итоговая таблица Лиги 1

Франция
(1 голосов)

А главное первое место "Лилля"

Лион пролетел мимо ЛЧ, Ренн отправится в Лигу Конференций, Нант ждёт стыков. Итоговая таблица Лиги 1

Фото: France Football, автор – неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Перед финальным туром мы не знали ни имя будущего чемпиона, ни полный состав участников ЛЧ от Франции, ни имя команды, которая отправится в новосозданную Лигу Конференций.

В итоге титул забрал себе "Лилль", обыграв "Анже" (1:2). Вместе с чемпионами в Лигу Чемпионов отправятся "Пари Сен-Жермен" и "Монако", лишь чудом не пустивший вперёд "Лион" после ничьей с "Лансом" (0:0). "Лион" будет довольствоваться Лигой Европы, где им компанию составит "Марсель". "Ренну" же предстоит испробовать на себе Лигу Конференций, путёвку в которую они заработали благодаря победе над "Нимом" (2:0) и параллельной потере очков "Ланса".

Кроме того, Лига 1 прощается с "Нимом" и "Дижоном". Финишировавший 18-м "Нант" оспорит право на игру в элите на следующий сезон в стыковой дуэли с "Тулузой", которая в свою очередь стала третьей в Лиге 2.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Лилль" 38 24 11 3 64-23 +41 83
2 "Пари Сен-Жермен" 38 26 4 8 86-28 +58 82
3 "Монако" 38 24 6 8 76-42 +34 78
4 "Лион" 38 22 10 6 81-43 +38 76
5 "Марсель" 38 16 11 11 53-47 +6 59
6 "Ренн" 38 16 10 12 52-40 +12 58
7 "Ланс" 38 15 12 11 55-54 +1 57
8 "Монпелье" 38 14 12 12 60-62 -2 54
9 "Ницца" 38 15 7 16 50-53 -3 52
10 "Метц" 38 13 10 15 44-47 -3 49
11 "Сент-Этьен" 38 12 10 16 42-54 -12 46
12 "Бордо" 38 13 6 19 42-56 -14 45
13 "Анже" 38 12 8 18 40-58 -18 44
14 "Реймс" 38 9 15 14 42-50 -8 42
15 "Страсбур" 38 11 9 18 49-58 -9 42
16 "Лорьян" 38 11 9 18 50-68 -18 42
17 "Брест" 38 11 8 19 50-66 -16 41
18 "Нант" 38 9 13 16 47-55 -8 40
19 "Ним" 38 9 8 21 40-71 -31 35
20 "Дижон" 38 4 9 25 25-73 -48 21
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