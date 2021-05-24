Лион пролетел мимо ЛЧ, Ренн отправится в Лигу Конференций, Нант ждёт стыков. Итоговая таблица Лиги 1

Перед финальным туром мы не знали ни имя будущего чемпиона, ни полный состав участников ЛЧ от Франции, ни имя команды, которая отправится в новосозданную Лигу Конференций.

В итоге титул забрал себе "Лилль", обыграв "Анже" (1:2). Вместе с чемпионами в Лигу Чемпионов отправятся "Пари Сен-Жермен" и "Монако", лишь чудом не пустивший вперёд "Лион" после ничьей с "Лансом" (0:0). "Лион" будет довольствоваться Лигой Европы, где им компанию составит "Марсель". "Ренну" же предстоит испробовать на себе Лигу Конференций, путёвку в которую они заработали благодаря победе над "Нимом" (2:0) и параллельной потере очков "Ланса".

Кроме того, Лига 1 прощается с "Нимом" и "Дижоном". Финишировавший 18-м "Нант" оспорит право на игру в элите на следующий сезон в стыковой дуэли с "Тулузой", которая в свою очередь стала третьей в Лиге 2.