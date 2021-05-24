  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Руди Гарсия покидает свой пост. Вслед за главной звездой Лион теряет и наставника
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руди Гарсия покидает свой пост. Вслед за главной звездой Лион теряет и наставника

Франция
(1 голосов)

"Ткачам" придётся искать нового главного тренера

Руди Гарсия покидает свой пост. Вслед за главной звездой Лион теряет и наставника

фото – imago images, автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия объявил, что покинет клуб по окончанию сезона. Его соглашение с клубом истекает уже 30 июня.

57-летний специалист возглавил "ткачей" в октябре 2019-го года, придя в клуб в кризисный момент – на тот момент они шли на 14-м месте после 9-ти туров под руководством Силвиньо. В итоге ему удалось финишировать с "Лионом" на 7-й позиции в Лиге 1, дойти до финала Кубка Лиги и вывести команду в полуфинал Лиги Чемпионов, пройдя в плей-офф "Ювентус" и "Манчестер Сити".

В воскресенье "Лион" драматично проиграл "Ницце" (2:3) в финальном туре чемпионата Франции, из-за чего команда не сумела квалифицироваться в Лигу Чемпионов, финишировав четвёртыми.

Ранее свой уход из клуба анонсировал также и капитан команды Мемфис Депай, который летом станет свободным агентом. Под руководством Гарсии Мемфис в этом сезоне повторил собственный рекорд по результативным действиям в сезоне – 20+12 в 37 матчах Лиги 1 (в кампании 17/18 было 19+13).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руди Гарсия Лион
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...