Руди Гарсия покидает свой пост. Вслед за главной звездой Лион теряет и наставника

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия объявил, что покинет клуб по окончанию сезона. Его соглашение с клубом истекает уже 30 июня.

57-летний специалист возглавил "ткачей" в октябре 2019-го года, придя в клуб в кризисный момент – на тот момент они шли на 14-м месте после 9-ти туров под руководством Силвиньо. В итоге ему удалось финишировать с "Лионом" на 7-й позиции в Лиге 1, дойти до финала Кубка Лиги и вывести команду в полуфинал Лиги Чемпионов, пройдя в плей-офф "Ювентус" и "Манчестер Сити".

В воскресенье "Лион" драматично проиграл "Ницце" (2:3) в финальном туре чемпионата Франции, из-за чего команда не сумела квалифицироваться в Лигу Чемпионов, финишировав четвёртыми.

Ранее свой уход из клуба анонсировал также и капитан команды Мемфис Депай, который летом станет свободным агентом. Под руководством Гарсии Мемфис в этом сезоне повторил собственный рекорд по результативным действиям в сезоне – 20+12 в 37 матчах Лиги 1 (в кампании 17/18 было 19+13).