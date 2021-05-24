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Мбаппе – о своем будущем: Я живу футболом, поэтому спортивный проект превыше всего

Франция
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Килиан остается или уходит?

Мбаппе – о своем будущем: Я живу футболом, поэтому спортивный проект превыше всего

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лучший бомбардир Лиги 1 сезона-2020/21 Килиан Мбаппе ответил в эфире Canal+ на вопрос журналистов о том, где продолжит карьеру. Цитируют француза AS и Marca.

"Я хочу побеждать и чувствовать, что я нахожусь в том месте, где я действительно могу побеждать, что вокруг меня есть надежный проект. Это самое важное. Я живу футболом, поэтому спортивный проект превыше всего. Я веду переговоры с "ПСЖ", посмотрим, что произойдет. Я всегда был счастлив здесь, это были потрясающие 4 года. Все знают, что я привязан к клубу, президенту, фанатам, городу и стране. Уверен, что сделаю все правильно. Не могу сказать, как именно нужно двигаться дальше. Я всего лишь футболист. Мы потеряли титул, нужно сосредоточиться на будущем".

22-летний Мбаппе забил 27 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
AS

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