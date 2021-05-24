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Ницца уволила сменщика Виейра – клуб заинтересован в приглашении тренера нового чемпиона Франции

Франция
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Румын уходит

Ницца уволила сменщика Виейра – клуб заинтересован в приглашении тренера нового чемпиона Франции

JI Report

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Пресс-служба "Ниццы" официально объявила об уходе специалиста Адриана Урси с должность наставника – румынский тренер временно исполнял обязанности менеджера клуба после увольнения Патрика Виейра в ноябре прошлого года.

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Ранее он работал в нескольких швейцарских коллективах. Адриан покидает "Ниццу" вместе со своим тренерским штабом. Французская Команда финишировала на девятой позиции по итогам первенства.

По информации французских СМИ, руководство "Ниццы" надеется подписать контракт с 54-летним наставником "Лилля" Кристофом Гальтье. Напомним, вчера "доги" обыграли "Анже" и стали чемпионами Франции.

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В статье: Ницца Кристоф Гальтье Адриан Урси
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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