Ницца уволила сменщика Виейра – клуб заинтересован в приглашении тренера нового чемпиона Франции

Пресс-служба "Ниццы" официально объявила об уходе специалиста Адриана Урси с должность наставника – румынский тренер временно исполнял обязанности менеджера клуба после увольнения Патрика Виейра в ноябре прошлого года.

Ранее он работал в нескольких швейцарских коллективах. Адриан покидает "Ниццу" вместе со своим тренерским штабом. Французская Команда финишировала на девятой позиции по итогам первенства.

По информации французских СМИ, руководство "Ниццы" надеется подписать контракт с 54-летним наставником "Лилля" Кристофом Гальтье. Напомним, вчера "доги" обыграли "Анже" и стали чемпионами Франции.

Official and confirmed managers updates from Serie A/Ligue1. ????



Gennaro Gattuso leaves Napoli.

Rudi Garcia leaves OL.

Roberto De Zerbi leaves Sassuolo [and he’s joining Shakhtar Donetsk, here we go ⏳????????].

Adrian Ursea leaves OGC Nice [Galtier is set to sign].