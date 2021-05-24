Бордо могут спасти китайцы - владельцы клуба АПЛ

Компания-владелец английского клуба "Вулверхэмптон", "Fosun", сделала предложение о приобретении французского клуба "Бордо".

Агент Жорже Мендеш будет руководить проектом "жирандинцев", а босс "Олимпиакоса" Педро Мартинш будет тренером в случае, если сделка состоится, сообщает Girondinfos.

По итогам сезона в Лиге 1 "Бордо" занял 12 позицию. Клуб является шестикратным чемпионом Франции (последний раз - в 2009 году).

К этому времени владельцем клуба была компания "King Street" из США.