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Бордо могут спасти китайцы - владельцы клуба АПЛ
Фото: Profi.Travel/автор невідомий
Компания-владелец английского клуба "Вулверхэмптон", "Fosun", сделала предложение о приобретении французского клуба "Бордо".
Агент Жорже Мендеш будет руководить проектом "жирандинцев", а босс "Олимпиакоса" Педро Мартинш будет тренером в случае, если сделка состоится, сообщает Girondinfos.
По итогам сезона в Лиге 1 "Бордо" занял 12 позицию. Клуб является шестикратным чемпионом Франции (последний раз - в 2009 году).
К этому времени владельцем клуба была компания "King Street" из США.
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