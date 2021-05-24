Франция
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Стеван Йоветич уходит из Монако
После 4 сезонов
Фото: Твіттер Монако
Центральный нападающий сборной Черногории Стеван Йоветич уходит из французского клуба "Монако". Причиной является завершение контракта 31-летнего игрока.
В этом сезоне Йоветич сыграл 39 поединков за "Монако" во всех турнирах. Забил 11 голов, отдал 3 ассиста.
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За Монако выступает с 2017 года. Его возраст - 31 год.
Ранее Йоветич выступал в итальянских Интере и Фиорентине, английском Манчестер Сити и испанской Севилье. Начинал заниматься футболом в Партизане.
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