Франция
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После завоевания чемпионства во Франции наставник Лилля покидает клуб
Сообщил об этом президенту
Фото: L'Equipe
Кристоф Гальтье, 54-летний наставник французского "Лилля", заявил, что прекращает сотрудничество с клубом.
Я принял решение и сообщил его президенту Оливье Летангу. Разговор состоялся во вторник утром.
Я просто убежден, что отработал здесь свое время, для тренера этого 4-летнего цикла хватает. Чувствую, что пора покинуть этот замечательный клуб, - цитирует тренера L'Equipe.
Гальтье возглавляет "Лилль" с 2017 года.
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