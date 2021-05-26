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После завоевания чемпионства во Франции наставник Лилля покидает клуб

Франция
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Сообщил об этом президенту

После завоевания чемпионства во Франции наставник Лилля покидает клуб

Фото: L'Equipe

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Кристоф Гальтье, 54-летний наставник французского "Лилля", заявил, что прекращает сотрудничество с клубом.

Я принял решение и сообщил его президенту Оливье Летангу. Разговор состоялся во вторник утром.

Я просто убежден, что отработал здесь свое время, для тренера этого 4-летнего цикла хватает. Чувствую, что пора покинуть этот замечательный клуб, - цитирует тренера L'Equipe.

Гальтье возглавляет "Лилль" с 2017 года.

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В статье: Кристоф Гальтье Кристоф Галтье Лилль Оливье Летанг
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