Лидер атак Пари Сен-Жермен вакцинировался от коронавируса

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Француз сопроводил фотографии в своем Instagram тремя эмодзи с изображением шприца, а также подтверждающим смайликом.

Вакцинация от коронавируса во Франции началась 27 декабря. В стране были одобрены следующие вакцины против COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford / AstraZeneca, Pfizer / BioNTech. За последнюю неделю во Франции фиксировалось в среднем 12 300 новых случаев заболевания коронавирусом в день.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года, в составе сборной Франции он стал чемпионом мира и был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018.