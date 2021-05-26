Аренда пошла к концу: нападающий Наполи попрощался с Марселем, он возвращается в Неаполь

Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик выступал на правах арендного соглашения за "Марсель" в сезоне-2020/21 (15 матчей, 9 голов и 1 ассист) – на днях поляк попрощался с французским клубом в своих социальных сетях.

"Как только я приехал сюда, то сразу понял, насколько важными являются этот клуб и эта футболка. Квалификация Лиги Европы – хорошая цель, я всегда старался выкладываться на все 100%. Хочу поблагодарить всех своих товарищей по команде, клубы и, прежде всего, болельщиков, благодаря которым я чувствовал себя как дома. Вперед, "Марсель".

As soon as I arrived here I immediately understood how important this club and this shirt was. The Europe League qualification is a good goal, I always tried to give my best. I want to thank my teammates, clubs and above all the fans who made me feel at home. Allez OM pic.twitter.com/bM5c5pcDUg — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) May 24, 2021

Действующий контракт Милика с "Наполи" рассчитан до 2022 года. Он переехал в Неаполь из "Аякса" в 2016 году. В прессе сообщается, что Аркадиушем интересуются "Ювентус" и "Атлетико".