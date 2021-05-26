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В Мадриде и Париже напряглись: Ренн требует астрономическую сумму за своего 18-летнего таланта

Франция
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Перед словом "миллионов" – трехзначное число

В Мадриде и Париже напряглись: Ренн требует астрономическую сумму за своего 18-летнего таланта

Getty Images / Global Images Ukraine

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По информации французской прессы, руководство "Ренна" не намерено отпускать лидера своей полузащиты Эдуардо Камавингу менее, чем за 100 миллионов евро. 18-летний хавбек связан с клубом трудовым договором, который истекает через год.

Интерес к Эдуардо проявляет "Пари Сен-Жермен", также в СМИ уже давно ходят слухи о желании Флорентино Переса подписать футболиста в мадридский "Реал".

В сезоне-2020/21 Камавинга сыграл за "Ренн" в 39 матчах во всех турнирах (1 гол и 2 результативные передачи). Он не был включен в расширенную заявку Дидье Дешама на чемпионат Европы.

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В статье: Реал (Мадрид) Ренн Пари Сен-Жермен (Париж) Эдуарду Камавинга
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Источник:
L'Équipe

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