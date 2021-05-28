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Страсбур подписал контракт с одним из самых перспективных тренеров Франции
Клуб возглавил 40-летний специалист
footmercato.net
"Страсбур" подписал контракт с бывшим главным тренером "Ренна" Жюльеном Стефаном, пишет официальный сайт клуба.
В начале этой недели эльзасский клуб объявил, что не будет продлевать контракт с Тьерри Лоре, который пять лет работал с командой.
В этом сезоне "Страсбур" набрал 42 очка в 38 матчах и стал 15-м в чемпионате Франции. Ранее под руководством Лоре команда выиграла Кубок лиги.
40-летний Стефан с 2012 года возглавлял молодежные команды "Ренна", а затем и основную. Под его руководством красно-черные провели 110 матчей на профессиональном уровне, в которых одержали 49 побед и 24 раза сыграли вничью.
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