Страсбур подписал контракт с одним из самых перспективных тренеров Франции

"Страсбур" подписал контракт с бывшим главным тренером "Ренна" Жюльеном Стефаном, пишет официальный сайт клуба.

В начале этой недели эльзасский клуб объявил, что не будет продлевать контракт с Тьерри Лоре, который пять лет работал с командой.

В этом сезоне "Страсбур" набрал 42 очка в 38 матчах и стал 15-м в чемпионате Франции. Ранее под руководством Лоре команда выиграла Кубок лиги.

40-летний Стефан с 2012 года возглавлял молодежные команды "Ренна", а затем и основную. Под его руководством красно-черные провели 110 матчей на профессиональном уровне, в которых одержали 49 побед и 24 раза сыграли вничью.