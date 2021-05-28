Секс-скандал. Стало известно, почему Nike внезапно отказался от сотрудничества с Неймаром

В 2020 году бренд Nike без всяких объяснений прекратил сотрудничество с нападающим французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймаром.

Теперь стало известно, что сделка была расторгнута после того, как одна из сотрудниц Nike обвинила футболиста в домогательствах, утверждает The Wall Street Journal.

Девушка рассказала друзьям и коллегам, что бразилец в 2016 году пытался заставить ее заняться с ним оральным сексом в его гостиничном номере в Нью-Йорке. Сотрудница Nike в тот период помогала Неймару в организации одного из мероприятий.

В 2018 году девушка подала официальную жалобу в Nike. В 2019 году компания начала расследование. В Nike отметили, что сначала хотели избежать разборок, чтобы сохранить конфиденциальность участников конфликта.

Также в компании заявили, что причиной разрыва стало нежелание Неймара сотрудничать в рамках расследования. Имя девушки не сообщается.

В августе 2020 года. стало известно, что Неймар начал сотрудничество с брендом Puma. Nike же спонсировал футболиста с 13 лет.