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Секс-скандал. Стало известно, почему Nike внезапно отказался от сотрудничества с Неймаром

Франция
(1 голосов)
Секс-скандал. Стало известно, почему Nike внезапно отказался от сотрудничества с Неймаром

PSG / Автор неизвестен

Новина українською

В 2020 году бренд Nike без всяких объяснений прекратил сотрудничество с нападающим французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймаром.

Теперь стало известно, что сделка была расторгнута после того, как одна из сотрудниц Nike обвинила футболиста в домогательствах, утверждает The Wall Street Journal.

Девушка рассказала друзьям и коллегам, что бразилец в 2016 году пытался заставить ее заняться с ним оральным сексом в его гостиничном номере в Нью-Йорке. Сотрудница Nike в тот период помогала Неймару в организации одного из мероприятий.

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В 2018 году девушка подала официальную жалобу в Nike. В 2019 году компания начала расследование. В Nike отметили, что сначала хотели избежать разборок, чтобы сохранить конфиденциальность участников конфликта.

Также в компании заявили, что причиной разрыва стало нежелание Неймара сотрудничать в рамках расследования. Имя девушки не сообщается.

В августе 2020 года. стало известно, что Неймар начал сотрудничество с брендом Puma. Nike же спонсировал футболиста с 13 лет.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
28.05.2021 в 20:15
А чего она вообще к нему в номер пришла? Или она обиделась на то, что только оральным?
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