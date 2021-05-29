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Бош согласовал контракт с Лионом по схеме 2+1
Петер скоро прибудет во Францию
Французское издание Lequipe сообщает, что Петер Бош близок к назначению на пост главного тренер "Лиона".
После отказа со стороны Кристофа Галтье представители "олимпийцев" вышли на голландского специалиста и сделали предложение. По информации источника, Бош уже согласовал контракт по схеме 2+1. Переговоры находятся на завершающей стадии - 57-летнего тренера очень заинтересовал проект "Лиона".
Петер сейчас не в Европе и должен прибыть во Францию завтра, 30-го мая, чтобы заключить соглашение с клубом. Бывший тренер "Аякса", дортмундской "Боруссии" и "Байера" планирует взять с собой тренера по физической подготовке, двух ассистентов и видеоаналитика.
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