  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Официально: Петер Бош - главный тренер Лиона
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Петер Бош - главный тренер Лиона

Франция
(1 голосов)

Контракт до лета 2023 года

Официально: Петер Бош - главный тренер Лиона

Твиттер ФК "Лион"

Новина українською

Петер Бош возглавил "Олимпик" Лион. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Голландский специалист подписал контракт с "олимпийцами" до 30-го июня 2023-года. Ранее, СМИ также сообщали, что сделка предусматривает возможность продления соглашения еще на сезон.

Напомним, 57-летний Бош работал в "Аяксе", дортмундской "Боруссии" и "Байере".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион Петер Бош
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...