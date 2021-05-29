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Официально: Петер Бош - главный тренер Лиона
Контракт до лета 2023 года
Твиттер ФК "Лион"
Петер Бош возглавил "Олимпик" Лион. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.
Голландский специалист подписал контракт с "олимпийцами" до 30-го июня 2023-года. Ранее, СМИ также сообщали, что сделка предусматривает возможность продления соглашения еще на сезон.
Напомним, 57-летний Бош работал в "Аяксе", дортмундской "Боруссии" и "Байере".
L’Olympique Lyonnais est très heureux d’informer de la nomination de Peter Bosz en qualité d’entraineur de l’équipe professionnelle pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023.— Olympique Lyonnais (@OL) May 29, 2021
Le communiqué ???? https://t.co/6hlesyrU63#Bosz2023 pic.twitter.com/VOln6lOTGx
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