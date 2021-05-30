Почеттино может покинуть ПСЖ

Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино сообщил боссам клуба о желании покинуть команду.

Ранее стало известно, что аргентинский специалист снова может возглавить "Тоттенхэм". Руководство "шпор" хочет вернуть Почеттино из-за возможного ухода Гарри Кейна, который может изменить свое решению в случае возвращения экс-тренера.

Напомним, что Почеттино работал в английском клубе с 2014 по 2019 год. В сезоне-2020/21 "ПСЖ" под руководством тренера занял 2-е место в чемпионате Франции.