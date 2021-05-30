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Почеттино может покинуть ПСЖ
Тренер сообщил об этом руководству
Фото: uefa.com
Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино сообщил боссам клуба о желании покинуть команду.
Ранее стало известно, что аргентинский специалист снова может возглавить "Тоттенхэм". Руководство "шпор" хочет вернуть Почеттино из-за возможного ухода Гарри Кейна, который может изменить свое решению в случае возвращения экс-тренера.
Напомним, что Почеттино работал в английском клубе с 2014 по 2019 год. В сезоне-2020/21 "ПСЖ" под руководством тренера занял 2-е место в чемпионате Франции.
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