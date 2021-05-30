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Почеттино может покинуть ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Тренер сообщил об этом руководству

Почеттино может покинуть ПСЖ

Фото: uefa.com

Новина українською

Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино сообщил боссам клуба о желании покинуть команду.

Ранее стало известно, что аргентинский специалист снова может возглавить "Тоттенхэм". Руководство "шпор" хочет вернуть Почеттино из-за возможного ухода Гарри Кейна, который может изменить свое решению в случае возвращения экс-тренера.

Напомним, что Почеттино работал в английском клубе с 2014 по 2019 год. В сезоне-2020/21 "ПСЖ" под руководством тренера занял 2-е место в чемпионате Франции.

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В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (1)
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госпітальєр (львів)
30.05.2021 в 18:35
псж пародія на футбольний клуб,шейхи дають забагато волі неймару і компанії
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