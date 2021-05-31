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Леонардо прокомментировал интерес Реала и Тоттенхэма к Маурисио Почеттино
Аргентинец нарасхват
Getty Images / Global Images Ukraine
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо оценил вероятность ухода главного тренера Маурисио Почеттино в мадридский "Реал" или обратно в лондонский "Тоттенхэм".
"У Почеттино двухлетний контракт с клубом, мы очень им довольны".
PSG director Leonardo to Europe1: “Mauricio Pochettino has a two-years contract here at PSG... and we are very happy with him”. ???????? #PSG @JulienFroment— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2021
В прошлом сезоне парижане заняли в Лиге 1 второе место и вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. Также "Пари Сен-Жермен" выиграл Кубок и Суперкубок Франции.
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