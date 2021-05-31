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Леонардо прокомментировал интерес Реала и Тоттенхэма к Маурисио Почеттино

Франция
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Аргентинец нарасхват

Леонардо прокомментировал интерес Реала и Тоттенхэма к Маурисио Почеттино

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо оценил вероятность ухода главного тренера Маурисио Почеттино в мадридский "Реал" или обратно в лондонский "Тоттенхэм".

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"У Почеттино двухлетний контракт с клубом, мы очень им довольны".

В прошлом сезоне парижане заняли в Лиге 1 второе место и вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. Также "Пари Сен-Жермен" выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

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В статье: Леонардо Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Goal.com

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