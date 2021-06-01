Франция
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Жерома Боатенга зовут во Францию
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Монако с французской Лиги 1 предложил контракт центральному защитнику Джерому Боатенгу, который оставляет "Баварию" на правах свободного агента, сообщает Николо Скира.
Монегаски хотят подписать с 32-летним игроком 2-летнее соглашение.
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