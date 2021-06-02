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Почеттино сообщил президенту ПСЖ о своем окончательном решении
Уходит из клуба
Аргентинец Маурисио Почеттино хочет покинуть пост главного тренера французского "Пари Сен-Жермен".
По данным источника французской газеты Libération, специалист сообщил президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелаифи и спортивного директора Леонардо о том, что хочет покинуть клуб.
Почеттино был назначен на пост главного тренера "ПСЖ" в январе. На этом посту он сменил немца Томаса Тухеля, который сейчас работает с английским "Челси".
49-летний специалист выиграл кубок и суперкубок Франции с "ПСЖ". В чемпионате страны команда заняла 2 место - уступила в борьбе за чемпионство "Лиллю".
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