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Почеттино сообщил президенту ПСЖ о своем окончательном решении

Франция
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Уходит из клуба

Почеттино сообщил президенту ПСЖ о своем окончательном решении

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Аргентинец Маурисио Почеттино хочет покинуть пост главного тренера французского "Пари Сен-Жермен".

По данным источника французской газеты Libération, специалист сообщил президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелаифи и спортивного директора Леонардо о том, что хочет покинуть клуб.

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Почеттино был назначен на пост главного тренера "ПСЖ" в январе. На этом посту он сменил немца Томаса Тухеля, который сейчас работает с английским "Челси".

49-летний специалист выиграл кубок и суперкубок Франции с "ПСЖ". В чемпионате страны команда заняла 2 место - уступила в борьбе за чемпионство "Лиллю".

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В статье: Леонардо Маурисио Почеттино Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ
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