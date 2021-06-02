  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Источник: ПСЖ активировал опцию продления контракта с Почеттино
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: ПСЖ активировал опцию продления контракта с Почеттино

Франция
(1 голосов)

Французский клуб планирует сохранить специалиста

Источник: ПСЖ активировал опцию продления контракта с Почеттино

Getty Images

Новина українською

"ПСЖ" намерен сохранить своего главного тренера Маурисио Почеттино.

Как сообщает The Telegraph, французский клуб активировал опцию продления контракта на год – теперь его срок истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Почеттино недоволен организацией работы в "ПСЖ" и сообщил руководству клуба о желании уйти.

Напомним, что аргентинский специалист возглавил французский клуб в январе 2021 года и выиграл с ним Кубок Франции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Telegraph

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...