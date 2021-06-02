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Источник: ПСЖ активировал опцию продления контракта с Почеттино
Французский клуб планирует сохранить специалиста
Getty Images
"ПСЖ" намерен сохранить своего главного тренера Маурисио Почеттино.
Как сообщает The Telegraph, французский клуб активировал опцию продления контракта на год – теперь его срок истекает летом 2023 года.
Ранее сообщалось, что Почеттино недоволен организацией работы в "ПСЖ" и сообщил руководству клуба о желании уйти.
Напомним, что аргентинский специалист возглавил французский клуб в январе 2021 года и выиграл с ним Кубок Франции.
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Источник:The Telegraph
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