Источник: ПСЖ активировал опцию продления контракта с Почеттино

"ПСЖ" намерен сохранить своего главного тренера Маурисио Почеттино.

Как сообщает The Telegraph, французский клуб активировал опцию продления контракта на год – теперь его срок истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Почеттино недоволен организацией работы в "ПСЖ" и сообщил руководству клуба о желании уйти.

Напомним, что аргентинский специалист возглавил французский клуб в январе 2021 года и выиграл с ним Кубок Франции.