Франция
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Лига 1 сократится до 18 команд в сезоне-2023/24
Такое решение приняли больше половины клубов
Профессиональная футбольная лига Франции уменьшит число участников Лиги 1 с сезона-2023/24.
Его сократят с 20 до 18 команд. Таким образом, по итогам сезона-2022/23 лигу покинут четыре команды, а поднимутся только два клуба. Это решение поддержали более половины клубов, при этом они предполагали, что сократить чемпионат можно на сезон раньше.
В четверг, 3 июня Генеральная ассамблея LFP должна утвердить решение.
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
02.06.2021 в 17:46
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kalan-86 (Анкара)
02.06.2021 в 18:25
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