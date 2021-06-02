Лига 1 сократится до 18 команд в сезоне-2023/24

Профессиональная футбольная лига Франции уменьшит число участников Лиги 1 с сезона-2023/24.

Его сократят с 20 до 18 команд. Таким образом, по итогам сезона-2022/23 лигу покинут четыре команды, а поднимутся только два клуба. Это решение поддержали более половины клубов, при этом они предполагали, что сократить чемпионат можно на сезон раньше.

В четверг, 3 июня Генеральная ассамблея LFP должна утвердить решение.