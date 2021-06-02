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Лига 1 сократится до 18 команд в сезоне-2023/24

Франция
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Такое решение приняли больше половины клубов

Лига 1 сократится до 18 команд в сезоне-2023/24

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Профессиональная футбольная лига Франции уменьшит число участников Лиги 1 с сезона-2023/24.

Его сократят с 20 до 18 команд. Таким образом, по итогам сезона-2022/23 лигу покинут четыре команды, а поднимутся только два клуба. Это решение поддержали более половины клубов, при этом они предполагали, что сократить чемпионат можно на сезон раньше.

В четверг, 3 июня Генеральная ассамблея LFP должна утвердить решение.

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В статье: Лига 1
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
02.06.2021 в 17:46
А чего так? Климат у Франции хороший, чтобы играть матчи круглый год, финансовое положение тоже вроде ничего. Да и по географии страна немаленькая. Конкуренция от этого не увеличится, наша лига тому подтверждение.
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kalan-86 (Анкара)
02.06.2021 в 18:25
Хотят разгрузить и без того супер загруженный график. В Англии такая бы мера тоже не помешала. Не забывай, что с 24го года увеличится количество матчей в ЛЧ, нужно компенсировать.
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