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Почеттино останется в ПСЖ, хотя хотел бы пойти
PSG / Автор неизвестен
Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино может остаться в парижском клубе.
По данным журналиста Telefoot Жюльена Майнара, ПСЖ не хочет отпускать аргентинца в "Тоттенхэм", а он не намерен ссориться с руководством клуба, потому что благодарен им за предоставленную возможность.
Напомним, 49-летний Почеттино возглавляет ПСЖ с начала года.
"Тоттенхэм" работает над другими вариантами, в частности, изучает кандидатуру Эрика тен Хага из "Аякса".
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