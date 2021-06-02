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Почеттино останется в ПСЖ, хотя хотел бы пойти

Франция
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Почеттино останется в ПСЖ, хотя хотел бы пойти

PSG / Автор неизвестен

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Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино может остаться в парижском клубе.

По данным журналиста Telefoot Жюльена Майнара, ПСЖ не хочет отпускать аргентинца в "Тоттенхэм", а он не намерен ссориться с руководством клуба, потому что благодарен им за предоставленную возможность.

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Напомним, 49-летний Почеттино возглавляет ПСЖ с начала года.

"Тоттенхэм" работает над другими вариантами, в частности, изучает кандидатуру Эрика тен Хага из "Аякса".

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В статье: Маурисио Почеттино Тоттенхэм (Лондон) ПСЖ
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