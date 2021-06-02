Почеттино останется в ПСЖ, хотя хотел бы пойти

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино может остаться в парижском клубе.

По данным журналиста Telefoot Жюльена Майнара, ПСЖ не хочет отпускать аргентинца в "Тоттенхэм", а он не намерен ссориться с руководством клуба, потому что благодарен им за предоставленную возможность.

Напомним, 49-летний Почеттино возглавляет ПСЖ с начала года.

"Тоттенхэм" работает над другими вариантами, в частности, изучает кандидатуру Эрика тен Хага из "Аякса".