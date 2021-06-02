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Замена для Наваса. ПСЖ бесплатно подпишет вратаря Милана

Франция
(1 голосов)

Свободный агент

Замена для Наваса. ПСЖ бесплатно подпишет вратаря Милана

Новина українською

Вратарь сборной Италии и "Милана" Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу во французский "ПСЖ".

Игрок идет из "Милана", он согласовал условия личного контракта с парижанами, сообщает журналист Sunday Times Дункан Каслс.

"ПСЖ" видит в 22-летнем итальянцу замену Кейлору Навасу. При этом игроки ПСЖ довольны вратарем из Коста-Рики. Поэтому французский клуб сначала может отправить Доннарумму в аренду на год.

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У Джанлуиджи Доннаруммы есть предложения от "Барселоны", "Ювентуса" и "Ромы".

Доннарумма не пропустил в 13 из 37 игр в завершившемся сезоне Серии А. Он помог "Милану" выйти в Лигу чемпионов.

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В статье: Кейлор Навас Милан Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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Комментарии (1)
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El_Matador_73 (Одесса)
02.06.2021 в 22:45
Крыса
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