Замена для Наваса. ПСЖ бесплатно подпишет вратаря Милана

Вратарь сборной Италии и "Милана" Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу во французский "ПСЖ".

Игрок идет из "Милана", он согласовал условия личного контракта с парижанами, сообщает журналист Sunday Times Дункан Каслс.

"ПСЖ" видит в 22-летнем итальянцу замену Кейлору Навасу. При этом игроки ПСЖ довольны вратарем из Коста-Рики. Поэтому французский клуб сначала может отправить Доннарумму в аренду на год.

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У Джанлуиджи Доннаруммы есть предложения от "Барселоны", "Ювентуса" и "Ромы".

Доннарумма не пропустил в 13 из 37 игр в завершившемся сезоне Серии А. Он помог "Милану" выйти в Лигу чемпионов.